EinfachFon

Ausgezeichnet! Bundesseniorenministerin Anne Spiegel ehrt EinfachFon Seniorenhandy

Bonn (ots)

Die Initiative DigitalPakt Alter hat Unternehmen für innovative digitale Lösungen ausgezeichnet, die die Teilhabe älterer Menschen stärken. Dabei wurde der Preis für das EinfachFon Seniorenhandy von der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Anne Spiegel, im Rahmen einer digitalen Preisverleihung überreicht.

Zu den Preisträgern des Unternehmenswettbewerbs Seniorenfreundlich.Digital.Erfolgreich zählt die Bo-Mobile GmbH, Erfinder des innovativen EinfachFon Handys (www.einfachfon.de). Beim EinfachFon wird mittels intuitiver Bedienoberfläche aus einem normalen Smartphone ein leicht zu bedienendes Handy für ältere Menschen.

Lob von ganz oben

Über die Auszeichnung seitens Ministerin Anne Spiegel freut sich EinfachFon-Gründer Henrik Wolter ganz besonders: "Wir arbeiten jeden Tag hart daran, älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt mit unserem EinfachFon zu erleichtern. Insofern ist es eine tolle Sache, dass die Initiative DigitalPakt Alter unser Projekt unter den zahlreichen Einsendungen ausgewählt und prämiert hat".

Angesichts des robusten Konzepts handele es sich beim EinfachFon um eine sehr gute und empfehlenswerte Einstiegslösung für ältere Menschen mit geringen digitalen Kompetenzen, urteilte die unabhängige Jury des Wettbewerbs.

Der DigitalPakt Alter wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen initiiert. Weitere Informationen unter: https://ots.de/BVUKLA sowie auf der Homepage des Ministeriums: https://ots.de/dVjmbz

Weitere Innovationen geplant

EinfachFon-Mitgründer Wolter verspricht der treuen Kundschaft auch in Zukunft eine umfangreiche Weiterentwicklung des jetzt sogar preisgekrönten Smartphones für Senioren: "Derzeit arbeiten wir an einer bislang einzigartigen Funktion, die die Kommunikation zwischen den Generationen erweitern und auf ganz neue Weise bereichern soll." Sobald weitere Details dazu spruchreif sind, werde es neue EinfachFon Angebote geben, so Wolter.

EinfachFon - Das Seniorenhandy Made in Germany: https://www.einfachfon.de/made-in-germany/

Original-Content von: EinfachFon, übermittelt durch news aktuell