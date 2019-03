Aurum Interim Management

Interim Management Branche wächst weiter

Top Provider Aurum Interim über die Vorteile der Führungskraft auf Zeit

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Die Interim Management Branche wächst unaufhaltsam weiter: Wie die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V. (DDIM) in ihrer Marktprognose jüngst bekanntgegeben hat, setzt sich der positive Trend im Interim Management fort. Für 2019 wird ein weiterer Anstieg des bundesweiten Gesamthonorarvolumens im Interim Management auf über 2 Milliarden Euro prognostiziert - ein Meilenstein für die Branche und ein klares Commitment des deutschen Mittelstands an die "Führungskraft auf Zeit". Auch beim Top Provider Aurum Interim, der zu den führenden der Branche zählt, stehen die Zeichen auf Wachstum: Mit einer Umsatzverdopplung in den letzten zwei Jahren partizipiert auch Aurum Interim deutlich an dem Aufschwung. Und profitiert damit von einem Bewusstseinswandel bei den mittelständischen Unternehmen - sie erkennen mittlerweile, welche Vorteile ein Interim Manager mit sich bringt.

Interim Management: Die Vorteile im Fokus

Die Herausforderungen an Unternehmen wachsen von Jahr zu Jahr. Dafür braucht es Manager, die diese Herausforderungen meistern, wie Aurum Interim Managing Partner Dr. Guido Klenter erläutert: "Restrukturierung, Produktionsverlagerung, Digitalisierung - nicht immer besitzen mittelständische Unternehmen die benötigte Manpower oder Fachkompetenz, um sich in neuen Märkten oder neuen Wettbewerbern gegenüber erfolgreich behaupten zu können. Gerade im Projektgeschäft sind externe Expertise und ergebnisorientiertes Handeln gefragt - hier kann ein Interim Manager helfen." Hinzu kommt, dass es in Deutschland aktuell nicht nur einen Fachkräfte-, sondern auch einen Manager-Mangel gibt. Vakanzen in Führungspositionen bleiben häufig zu lange unbesetzt. Das setzt dem deutschen Mittelstand personalwirtschaftlich zu - und das wiederum beflügelt das Interim Management. "Vakante Stellen bergen Risiken und kosten Geld - nicht zuletzt dieser Aspekt macht den Einsatz eines kurzfristig verfügbaren Interim Managers für Unternehmer so attraktiv. Der deutsche Mittelstand hat erkannt, dass man Vakanzen heutzutage flexibel und vor allem schnell erfolgreich überbrücken kann", so die Einschätzung von Aurum Interim Geschäftsführer Axel Oesterling.

Überaus gefragt: Manager, Führungskräfte und Experten auf Zeit

Branchenkompetenz, kurzfristige Verfügbarkeit und hohe Flexibilität - das sind Anforderungen, die in vielen Funktionen für Unternehmen eine wesentliche Rolle spielen. Der kurzfristige Bedarf an Experten, die eben jenes leisten - vom Geschäftsführer bis zum Linienmanager, vom Projektmanager bis zum Spezialisten - nimmt stetig zu. Das bestätigt auch Aurum Interim Geschäftsführer Axel Oesterling: "Aktuell gibt es auf dem Arbeitsmarkt einfach zu wenige qualifizierte Führungskräfte und Topmanager, um alle vakanten Positionen schnell zu besetzen. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Experten mit fachspezifischem Know-how und exzellenten Management-Skills ist bei uns stark gestiegen."

Exzellenz durch Expertise: Manager von Aurum Interim

Die 'Führungskraft auf Zeit' hat sich in der deutschen Wirtschaft etabliert - nicht zuletzt Dank professioneller Interim Management Provider wie Aurum Interim. "Wir besetzen Mandate zeitnah und fachmännisch, ausgewählt nach unserem bewährten 'Best in Class - Perfect for the Job' Prinzip. Ganz egal, ob CFO, Werksleiter oder Geschäftsführer: Wir vermitteln genau den Interim Manager, der mit der entscheidenden Fach- oder Linienkompetenz und einer ausgeprägten Methodenkompetenz zu den erzielten Ergebnissen kommt", so Axel Oesterling. Die jahrelange, praktische Erfahrung der Aurum Interim Managing Partner stellt bei jedem Mandat eine individuelle und präzise Einschätzung der Anforderungen sowie eine Besetzung durch den bestmöglichen Kandidaten sicher. "Unsere Interim Manager verbinden fundierte Fachkompetenz mit dem Know-how eines Topmanagers und - wenn gefragt - auch mit der strategischen Expertise eines klassischen Unternehmensberaters. Dadurch können sie nicht nur Strategien entwickeln, sondern diese auch ergebnisorientiert umsetzen - genau das ist ihre große Stärke", erklärt Aurum Interim Managing Partner Samir Jajjawi. Der Diplom-Kaufmann war viele Jahre als Managementberater im Bereich ganzheitlicher Restrukturierungen tätig und weiß daher genau, welche Vorteile der Einsatz eines Interim Managers im Projektmanagement mit sich bringt - und was man als Provider leisten muss, um in der Branche erfolgreich zu sein: "Wir verstehen unsere Arbeit als Partnerschaft und stehen unseren Kunden sowohl während als auch nach der Erfüllung unseres Auftrags mit methodischem Know-how und langjähriger Expertise zur Verfügung." Ein Benefit, der Aurum Interim auf dem Markt auszeichnet.

Über Aurum Interim

Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen Aurum Interim Management zählt zu den führenden Interim Management Providern Deutschlands und obliegt der Leitung von Axel Oesterling, Samir Jajjawi, Dr. Guido Klenter und Pascal Krevet. Aurum Interim berät Unternehmen aus den verschiedensten Branchen und findet exakt die Führungskräfte und Manager, mit denen sich Management-Herausforderungen meistern und Vakanzen erfolgreich überbrücken lassen. Ausgezeichnet mit dem Top Consultant Qualitätssiegel setzt Aurum Interim bei der Vermittlung seiner Interim Manager auf kompetente Beratung, eigene fundierte Linienerfahrung und branchenübergreifende Expertise.

Pressekontakt:

Pressestelle Aurum Interim GmbH

c/o zeron GmbH / Agentur für Public Relations

Frau Sonja Schlepphorst

fon + 49 211 / 8 89 21 50-11

mail presse-aurum@zeron.de

Original-Content von: Aurum Interim Management, übermittelt durch news aktuell