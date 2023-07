Einzigartiges Fußballstudium: Trainer:innen-Studiengang startet im Herbst an der BSP in Berlin / Bewerbungen jederzeit noch möglich

BSP - Business & Law School Berlin

Einzigartiges Fußballstudium: Trainer:innen-Studiengang startet im Herbst an der BSP in Berlin

Als Antwort auf die enorm gestiegenen Anforderungen an Trainerinnen und Trainer im Profifußball bietet die BSP Business & Law School ab dem Wintersemester 2023/24 den Bachelorstudiengang "Sportwissenschaft, Schwerpunkt Trainer:in Fußball" (B.A.) an, der Studierende gezielt als Spezialist:innen für die Arbeit bei Vereinen, Verbänden und Leistungsstützpunkten im Fußball ausbildet. Hochkarätige Praktiker:innen wie Jürgen Klopps Trainerberater Marc Kosicke kommen in der Ausbildung der Studierenden zum Einsatz. Das praxisnahe Studium erfolgt in enger Kooperation u.a. mit dem Berliner Fußballverband und Kooperationspartnern wie dem 1. FC Union Berlin.

Mit Marc Kosicke und vielen anderen Praktiker:innen des Fußballs als Teil des BSP-Teams kommen Studierende in den Genuss einer einzigartigen Trainer:innen-Ausbildung am Puls der Zeit mit exklusiven Einblicken in die Praxis des Profifußballs ab dem ersten Semester. So war im Juli 2023 Jürgen Klopp, Cheftrainer des Liverpool FC, als Überraschungsgast der Veranstaltung "Successful People Management" zur Begeisterung aller Studierenden und Teilnehmenden Teil des Podiums an der BSP. Jürgen Klopp gab faszinierende Insights zu der Frage, wie High-Performance-Teams im professionellen Fußball erfolgreich zusammengestellt werden und welche Voraussetzungen heute idealerweise von Fußballtrainer:innen oder Spezialist:innen wie Athletiktrainer:innen, Physiotherapeut:innen, Ernährungsberater:innen oder Sportpsycholog:innen erfüllt sein müssen, um im Fußballgeschäft erfolgreich agieren zu können. Einmalige Einblicke ins Big Business des Profifußballs mit Trainereinsichten aus allererster Hand statt trockener Theorie - genau das zeichnet das Fußballstudium an der BSP aus.

"Für den Profisport der Zukunft brauchen wir Trainerinnen und Trainer mit einer starken Persönlichkeit und hohen fachlichen Expertise - und genau das vermitteln wir im neuen sportwissenschaftlichen Studiengang mit dem Schwerpunkt Trainer:innen", erläutert Prof. Dr. Andreas Marlovits, Dekan der Fakultät Applied Sport Sciences and Personality. "Trainer wie Jürgen Klopp fördern aus ihrer täglichen Arbeit kommend Menschen mit einem praxisrelevanten Wissen und einer Persönlichkeit, die die fachliche und menschliche Qualität innerhalb eines High-Performance-Teams zur Entfaltung bringen."

Das Studium an der BSP vereint neben umfassenden Praxisanteilen in der sportwissenschaftlichen Ausbildung Trainingswissenschaft, Sportpsychologie und Management. Der Erwerb der Trainer:innenlizenzen C und B ist während des Studiums möglich. Ein speziell auf das Profil des Fußballtrainers bzw. der Fußballtrainerin ausgerichteter Masterstudiengang kann angeschlossen werden und rundet das Profil ab. Alle Studiengänge an der BSP sind NC-frei und Bewerbungen um einen Studienplatz werden jederzeit entgegengenommen. Alle Informationen zum Bachelorstudiengang "Sportwissenschaft, Schwerpunkt Trainer:in Fußball" finden Sie hier: https://ots.de/qnwEFb

