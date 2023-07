BSP - Business & Law School Berlin

Marc Kosicke wird Teil des BSP-Teams: Deutschlands Trainerberater Nr. 1 begleitet Studierende der Sport-Fakultät auf ihrem Weg durch das Studium an der BSP

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Einen Transfer der besonderen Art vermeldet die BSP Business & Law School mit Sitz in Berlin und einem Campus in Hamburg. Der privaten, staatlich anerkannten Hochschule für Management und Recht ist es gelungen, den prominenten Trainerberater Marc Kosicke zur Unterstützung der Ausbildung von Studierenden zu gewinnen. Marc Kosicke wird an der BSP-Fakultät Applied Sport Sciences & Personality in dem Bachelorstudiengang der Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Trainer:innen im Fußball (B.Sc.) sowie in den Masterstudiengängen Sportpsychologie (M.Sc.) und Sportmanagement and Legal Skills (M.Sc.) die 360 Grad Ausbildung junger Menschen für den professionellen Leistungssport ergänzen. Mit Marc Kosicke wird die Schnittstelle von praktischem Know-how und wissenschaftlicher Ausbildung gestärkt. Er initiiert praxisnahe Beratungsprojekte und coacht Studierende in der Umsetzung sowie bei deren qualifizierenden Abschlussarbeiten. Zudem wird er gemeinsam mit dem Dekan der Fakultät Applied Sport Sciences & Personality, Prof. Dr. Andreas Marlovits, das Center for Leadership and Practice (CLP) an der BSP leiten. Das neu gegründete CLP hat sich zum Ziel gesetzt, den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis über anwendungsnahe Weiterbildungsangebote und Leadership-Programme zu intensivieren.

In der Welt des Profisports hat sich Marc Kosicke als Gründer und Geschäftsführer der Beratungsagentur projekt b einen Namen gemacht. Sein beruflicher Weg führte ihn nach dem Studium in Köln über langjährige Management-Tätigkeiten bei Nike und Adidas hin zu seinem erfolgreichen Beratungsunternehmen. Projekt b ist als Marktführer in der Trainerberater-Branche etabliert und betreut renommierte Größen wie Jürgen Klopp, Bo Svensson, Sandro Schwarz und viele weitere mehr.

Seit ihrer Gründung legt die BSP großen Wert auf das Zusammenspiel zwischen BWL/Management, Psychologie, Kommunikation und Recht. Auch die Synergie zu den vier medizinischen Schwesterhochschulen ist abgebildet in gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Damit will die Hochschulgruppe mit ihren über 10.000 Studierenden in Ausbildung und Forschung einen Beitrag dazu leisten, die Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Vor diesem interdisziplinären Hintergrund erweist sich die Kooperation mit Marc Kosicke als ideale Ergänzung. Durch dessen Kombination aus betriebswirtschaftlichem, juristischem und sportpsychologischem Know-how hat Marc Kosicke dem Berufsfeld des Trainerberaters eine ganz neue Bedeutung gegeben.

Zusätzlich zu seiner Beratungstätigkeit bei projekt b engagiert sich Marc Kosicke nun auch an der BSP. Dabei ist er fächerübergreifend der Fakultät Applied Sport Sciences & Personality zugeordnet. Die Fakultät widmet sich dem Sport als Querschnittswissenschaft und vereint in ihrem Studienangebot die Bereiche Management, Sportpsychologie, Sportwissenschaft Rechtswissenschaft und Kommunikation zu einem einzigartigen Curriculum mit Blick auf den Leistungssport. Mit der Fakultät Applied Sport Sciences & Personality verfolgt die BSP das Ziel, die Förderung von Breiten- und Leistungssportler:innen zu institutionalisieren und zu einer qualitativen Verbesserung der Handlungs- und Methodenkompetenz aller Akteur:innen im Sport beizutragen.

"Nicht nur im Sportbereich brauchen wir mehr denn je fundiert ausgebildete und starke Führungspersönlichkeiten. In diesem Sinne ist die Zusammenarbeit mit Marc Kosicke ein Glücksfall für die BSP. Marc schafft es immer wieder, jungen Menschen auf sehr nahbare Weise die Anforderungen sichtbar zu machen, die für eine berufliche Laufbahn im Leistungssport heute Voraussetzung sind. In seiner Art Studierende zu begeistern ist er ein echter Motivator und auch Vorbild für berufliche Karrieren im Profisport", so Prof. Dr. Andreas Marlovits, Dekan der Fakultät Applied Sport Sciences & Personality an der BSP.

Marc Kosicke: "Ich freue mich sehr darauf, die hervorragenden Inhalte in den Sport- und Trainingsstudiengängen an der BSP mit meiner praxisnahen Leadership-Expertise zu ergänzen. Als ich im November 2022 das erste Mal an der BSP zu Gast war, beeindruckte mich der Spirit der Hochschule und der Studierenden. Neben meinem Beratungsbusiness bei projekt b stehe ich diesen jungen Menschen künftig gerne als Coach auf ihrem Ausbildungs- und Berufsweg zur Seite."

Über die BSP Business and Law School

Die BSP startete Anfang 2010 mit der Fakultät Business and Management und deren praxisnahen Studiengängen in den Bereichen Management/BWL und Wirtschaftspsychologie. Die Fakultät wurde zunächst ergänzt um die Fakultät Creative Business mit Studiengängen rund um kreativwirtschaftliche Berufsprofile als Innovationstreiber in Wirtschaft und Gesellschaft und die Fakultät Applied Sport Sciences & Personality, die sich dem Sport als Querschnittswissenschaft widmet. Diese drei anwendungsorientierten fachhochschulischen Fakultäten sind inzwischen erweitert um die universitäre Fakultät Rechtswissenschaften und den Studiengang Rechtswissenschaft mit universitärem Abschluss. In allen vier Fakultäten steht BSP für Business - Science - Personality:

Business steht für praxisnahe und wissenschaftsbasierte Ausbildung und Forschung in den Bereichen Wirtschaft und Recht, eng orientiert an den aktuellen und künftigen Bedarfen von Unternehmen und Institutionen.

Science steht für Synergien zwischen wissenschaftlicher und anwendungsorientierter Forschung. Dabei ergänzen sich Fragestellungen aus den Bereichen Management, Recht, Psychologie, Kreativität und Sport.

Personality steht für das Anliegen, den fachlichen und methodischen Anspruch der BSP als Wissenschaftsinstitution individuell für die Studierenden und Forschenden erfahrbar zu machen.

Original-Content von: BSP - Business & Law School Berlin, übermittelt durch news aktuell