BSP Business & Law School führt neuen Masterstudiengang "Sustainability and Management" ein

Die BSP Business & Law School erweitert ihr Lehrangebot um den neuen Masterstudiengang "Sustainability and Management" (M.Sc.), der ab dem Wintersemester 2023/24 in Berlin angeboten wird. Der neue Master vermittelt Studierenden das Wissen und die Fähigkeiten, um Nachhaltigkeitsfragen in Unternehmen und Organisationen zu lösen und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat den entsprechenden Antrag genehmigt.

"Nachhaltigkeit hat sich längst von einem Nice-to-have zu eine Must-have für viele Unternehmen entwickelt. Wir tragen diesem Umstand durch eine fundierte Ausbildung Rechnung, die Nachhaltigkeit unternehmerisch denkt", erläutert Prof. Dr. Andreas Braun, Professor für Allgemeine BWL an der BSP und Leiter des neuen Studiengangs. Die Studierenden im Master "Sustainability and Management" erwerben ein tiefes Verständnis für die Zusammenhänge von Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Management und setzen eigene Projekte in den Bereichen Sustainable Entrepreneurship, Impact Measuring oder nachhaltige Unternehmenstransformation um. Drei betriebswirtschaftliche Kernmodule zu Strategie, Führung und Organisation schaffen eine gemeinsame Grundlage, die es auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern erlaubt, das Studium erfolgreich abzuschließen. Durch eine interdisziplinäre Ausrichtung mit Vorlesungen zu ethischen, rechtlichen und psychologischen Aspekten der Nachhaltigkeit blicken die Studierenden über den Management-Tellerrand hinaus.

"Nachhaltigkeit ist heute eine zentrale Herausforderung für Unternehmen und Organisationen, und wir glauben, dass wir als Bildungseinrichtung eine wichtige Rolle dabei spielen können, die nächste Generation von Managern auf diese Herausforderung vorzubereiten", ergänzt Ilona Renken-Olthoff, Geschäftsführerin der BSP. Absolventinnen und Absolventen wirtschafts-, sozial- oder geisteswissenschaftlicher Bachelorstudiengänge können sich um einen Studienplatz bewerben. Das Studium an der BSP ist NC-frei und Bewerbungen werden jederzeit entgegengenommen. Alle Informationen zum Studiengang und zum Bewerbungsprozess finden Sie auf der Website der BSP.

Über die BSP Business & Law School

Die BSP Business & Law School ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule für Management und Recht mit Sitz in Berlin und mit einem Campus in der Hamburger Hafencity. Die Hochschule wurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründet und ist als familiengeführtes Unternehmen einem hohen persönlichen Qualitäts- und Serviceanspruch verpflichtet. Wir bieten unseren Studierenden ein marktorientiertes und interdisziplinär ausgerichtetes Studium, mit dem sie in ihre berufliche Zukunft hineinwachsen können. Lebendige Lernformen und Praxisbezug sind bei uns ebenso selbstverständlich wie internationale Ausrichtung und die Vernetzung mit Unternehmen.

