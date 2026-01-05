Deutschland - Mein Garten (eine Initiative der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse / BVEO)

"Nähe ist das Höchste!"- Der Tag des Deutschen Apfels erobert den Himmel über Dresden

Am 11. Januar 2026 zeichnet eine Drohnenshow spektakuläre Apfelmotive in den Abendhimmel

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Am Tag des Deutschen Apfels 2026 wird in Dresden - nahe einer der größten deutschen Apfel-Anbauregionen - der Himmel über dem Elbufer leuchten.

wird in Dresden - nahe einer der größten deutschen Apfel-Anbauregionen - der Himmel über dem Elbufer leuchten. Um 18:00 Uhr starten hunderte Drohnen, die Apfel-Silhouetten, Botschaften und farbenprächtige 3-D-Motive in den Abendhimmel zeichnen - direkt gegenüber der Altstadt und der Frauenkirche.

Sie setzen ein weithin sichtbares Zeichen für die Stärke und Vielfalt des deutschen Obstbaus.

Ein leuchtender Riesenäpfel am Elbufer weist den Weg zur Location, wo die Blütenkönigin für Sachsen und Sachsen-Anhalt über die Bedeutung des deutschen Obstanbaus, die Sortenvielfalt sowie die Frische-, Qualitäts- und Umweltvorteile von Äpfeln aus Deutschland informieren wird.

über die Bedeutung des deutschen Obstanbaus, die Sortenvielfalt sowie die Frische-, Qualitäts- und Umweltvorteile von Äpfeln aus Deutschland informieren wird. Für alle, die nicht dabei sein können, gibt es ein köstliches Rezept: Apfel-Donuts

Der Apfel ist, was er seit Jahren ist: ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag, Symbol für Genuss und Qualität und ein Stück gelebte Heimat. Ob als Snack, im Kuchen oder als nachhaltige Alternative im Einkaufskorb - der Apfel hat sich fest in der Ernährung der Deutschen etabliert. Der "Tag des Deutschen Apfels" bietet deshalb auch 2026 wieder Anlass, dieses besondere Lebensmittel in den Mittelpunkt zu stellen und seine Bedeutung für Ernährung, Kultur und Wirtschaft im ländlichen Raum wertzuschätzen.

Rund um den Tag des Deutschen Apfels finden bundesweit Aktionen statt, die den Apfel im Handel sichtbar machen. Den Mittelpunkt bildet in diesem Jahr jedoch ein Event, das sich über die Köpfe der Besucher erhebt: eine Drohnenshow über dem Dresdner Elbufer, die das beliebte Kernobst auf außergewöhnliche Weise inszeniert.

Eine Bühne für den Apfel

Am Sonntag, 11. Januar 2026 um 18:00 Uhr verwandelt sich das Dresdner Elbufer in ein faszinierendes Schau-Fenster für den Apfel: Hunderte Drohnen formen Apfel-Silhouetten, Botschaften und grafische Elemente, die über der Elbe sichtbar werden und sich in das Ensemble zwischen Frauenkirche, Brühlscher Terrasse und Altstadt einfügen. Dabei entsteht ein Panorama, das Tradition, Genuss und Hochtechnologie in unmittelbarer Nähe des drittgrößten deutschen Apfel-Anbaugebiets miteinander vereint.

Die Show macht sichtbar, was den Apfel heute auszeichnet: Herkunft, Wertschätzung und Innovationskraft. Denn die Inszenierung im öffentlichen Raum soll nicht nur unterhalten, sondern auch ein Zeichen setzen - für regional erzeugte Lebensmittel, moderne Landwirtschaft und bewussten Konsum.

Vielfalt mit Tradition und Zukunft

Auch wenn derApfel für viele Verbraucher selbstverständlich ist, seine Entwicklung ist von stetigem Wandel geprägt. In deutschen Obstanlagen werden heute zahlreiche Sorten angebaut, die Geschmack, Frische und Qualität mit den Anforderungen moderner Landwirtschaft verbinden. Sorten wie Elstar, Gala, Braeburn, Fräulein® oder Kanzi® stehen beispielhaft für diese Vielfalt.

Neue Züchtungen greifen veränderte Vorlieben auf und kommen Verbraucherpräferenzen entgegen: aromatisch, knackig, lange haltbar. Gleichzeitig ermöglichen einige neue Sorten eine effizientere Produktion, die besser mit Wetterextremen und Schädlingsdruck zurechtkommt. Damit zeigt der Apfel, dass er Tradition und Innovation zugleich ist - und dass sich Genuss an moderne Ansprüche anpassen kann.

Ein Lebensmittel mit Verantwortung

Dass der Apfel gern gekauft wird, liegt nicht nur am Geschmack. Er hat einen Vorteil, der zunehmend an Bedeutung gewinnt: Regionalität. Heimische Äpfel legen kurze Wege zurück, werden unter kontrollierten und ressourcenschonenden Bedingungen angebaut und nach modernen Standards gelagert. Das senkt Energieverbrauch, schont Ressourcen und sorgt dafür, dass die Früchte reif und aromatisch im Handel landen.

Darüber hinaus sind Obstanlagen mehr als Produktionsorte. Sie gelten als ökologisch wertvolle Räume, in denen Wildbienen, Fledermäuse, Libellen und Schmetterlinge einen Lebensraum finden - darunter auch Arten, die als gefährdet gelten. So verbindet der Apfel nachhaltige Landwirtschaft mit praktischer Alltagstauglichkeit - von der Apfelplantage bis zum Einkaufskorb.

Gesund, beliebt, vielseitig

Der Apfel hat diesen Ruf nicht ohne Grund: Er liefert Vitamine, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und schnelle Energie - und er passt zu fast jeder Ernährungsweise. Dass die Deutschen gern bei Äpfeln zugreifen, zeigen die Zahlen: Jeder Haushalt konsumierte im vergangenen Jahr durchschnittlich etwa 122 Äpfel - also rund 60 Stück pro Person. Damit ist der Apfel nicht nur eins der beliebtesten Obstprodukte, sondern auch ein Symbol für bewusste, alltagstaugliche Ernährung.

Ein Fest für Genuss, Innovation und Wertschätzung

Der "Tag des Deutschen Apfels 2026" zeigt erneut, warum der Apfel einen festen Platz im Alltag der Deutschen hat. Er ist nicht nur regional, gesund und vielseitig - er ist ein Botschafter für bewussten Genuss und eine Erfolgsgeschichte, die sichtbar gemacht werden darf.

Mit der Drohnenshow über Dresden erhält er in diesem Jahr eine eindrucksvolle visuelle Bühne, die vollständig im Zeichen der Botschaft steht, dass Nähe - Herkunft, Qualität und Wertschätzung - das Fundament des Apfels ist.

Ein Grund mehr, hinzuschauen, zu genießen und das zu feiern, was hinter dem Lieblingsobst der Deutschen steckt: Kompetenz, Leidenschaft und eine Landwirtschaft, die sich den Herausforderungen der Zukunft stellt.

Lust auf Genuss: Apfel-Donuts

Wer den Apfel einmal anders erleben möchte, findet im diesjährigen Rezeptvorschlag eine überraschende Variante: Apfel-Donuts - zarte Apfelringe, umhüllt von Teig, goldbraun frittiert und in Zimt und Zucker gewälzt. Sie verbinden süßen Jahrmarkt-Duft mit der Frische des Apfels und sind schnell gemacht - ob als Dessert, Snack oder kleine Überraschung für Gäste.

Rezept-Tipp: Apfel-Donuts / Apfel-Ringe / Apfel-Küchle

Bildmaterial, das Rezept-PDF und die Pressemitteilung gibt es hier zum Download ;> ;>

Original-Content von: Deutschland - Mein Garten (eine Initiative der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse / BVEO), übermittelt durch news aktuell