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Kreativität ohne Limit: Xiaomi 17T Series vereint Leica Live Moment mit Rekord-Akku

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Düsseldorf (ots)

Bis zu 7.000-mAh-Akku[1] und neue Silizium-Kohlenstoff-Technologie ermöglichen ausdauerndes visuelles Storytelling

Der perfekte Moment wartet nicht auf die nächste Steckdose. Um das Leben in seiner ganzen Dynamik festhalten zu können, braucht es mehr als nur eine hochwertige Smartphone-Kamera. Entscheidend ist auch die Gewissheit, dass das Smartphone im besonderen Moment einsatzbereit ist. Mit der neuen Xiaomi 17T Series richtet sich Xiaomi gezielt an alle, die ihre kreative Leidenschaft in der Fotografie und im Bereich Content Creation voll ausleben möchten. Durch die Synergie aus hoher Akkukapazität und dem neuen Kamera-Feature Leica Live Moment gehören verpasste Augenblicke aufgrund eines kritischen Akkustands der Vergangenheit an. Dank der neuen Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie und Kapazitäten von bis zu 7.000 mAh[1] sind die neuen Smartphones der 17T Series darauf ausgelegt, selbst anspruchsvolle Kreativ-Sessions mühelos zu bewältigen.

Immer bereit für den Augenblick: Visuelles Storytelling mit Leica Live Moment

Leica Live Moment ermöglicht es als neue Funktion der Xiaomi 17T Series, Bewegungen, flüchtige Emotionen und die Atmosphäre eines Augenblicks authentisch einzufangen. Neben dem statischen Bild wird auch die flüchtige Bewegung kurz vor der Aufnahme erfasst - das erweitert die fotografische Kreativität und verleiht den Bildern mehr Kontext. Die Xiaomi 17T Modelle übertragen diesen Effekt via Leica Live Porträt auch in den Porträtmodus: Ein natürlicher Bokeh-Effekt hebt das Motiv klar vom Hintergrund ab und transportiert die Dynamik der Bewegung direkt ins Bild.

Höchste Akkuleistung in einem internationalen Xiaomi Smartphone[2]

Das Dokumentieren und Verarbeiten einzigartiger Augenblicke in dynamischen Formaten verlangen Smartphones Höchstleistung ab. Genau hier spielt die neue Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie der Xiaomi 17T Series ihre Stärke aus. Sie stellt sicher, dass die Kamera auch bei intensiver Nutzung einsatzbereit bleibt und macht die Ausdauer des Akkus zum Wegbereiter für kreative Freiheit.

Um dieses Level an Freiheit zu ermöglichen, kombiniert die wegweisende Akkutechnologie der neuen Xiaomi T-Series eine höhere Energiedichte mit einer verlängerten Lebensdauer. Das Xiaomi 17T Pro ist mit einem leistungsstarken 7.000-mAh-Akku[1] ausgestattet, dem größten, der jemals in einem internationalen Xiaomi Smartphone verbaut wurde[2]. Dies entspricht einer signifikanten Steigerung von 27 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell3 und liefert damit genau die Energiereserve, die anspruchsvolles visuelles Storytelling erfordert. Der Akku hält damit bis zu 1,88 Tage.[3]

Das kompaktere Xiaomi 17T enthält einen ausdauernden 6.500-mAh-Akku[1], der die Kapazität des Vorgängers um 18 Prozent übertrifft[3]. Beide Modelle ermöglichen damit einen nahtlosen kreativen Workflow.

Intelligente Ladeleistung für kreative Flexibilität

Geht die Energie nach zahllosen Aufnahmen dennoch einmal zur Neige, bieten beide Modelle der 17T Series intelligente Schnellladelösungen. Das Xiaomi 17T Pro unterstützt 100W Hypercharge (kabelgebunden) sowie 50W Wireless Charging[4], wodurch das Gerät schon in kürzester Zeit wieder einsatzbereit ist. Kabelgebunden lässt sich das Xiaomi 17T Pro in nur 21 Minuten von 0 Prozent auf bis zu 50 Prozent laden.[3] Das Xiaomi 17T lässt sich mit bis zu 67W kabelgebunden laden[5].

Für die nötige Effizienz beim Verarbeiten hochauflösender Aufnahmen sorgen Chipsätze der neuesten Generation: Der MediaTek Dimensity 9500 im Pro-Modell und der MediaTek Dimensity 8500-Ultra im Xiaomi 17T liefern eine nahtlose Kamera-Performance und optimieren gleichzeitig den Energieverbrauch. Flankiert vom fortschrittlichen Xiaomi 3D IceLoop-Kühlsystem bleiben beide Smartphones selbst bei intensiven Kamera-Sessions kühl und halten ihre Leistung dauerhaft aufrecht.

Disclaimers

1 Bezieht sich auf den typischen Wert der Akkukapazität vom Xiaomi 17T Pro.

2 Stand: bis Mai 2026.

3 Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi getestet; die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

4 Bitte erkundigen Sie sich beim lokalen Händler nach der Verfügbarkeit von Netzteilen im Lieferumfang. Unterstützt bis zu 100 W Ladeleistung mit PPS-kompatiblen Adaptern. Die tatsächliche Leistung kann variieren. Das kabellose Ladegerät ist separat erhältlich.

5 Bitte erkundigen Sie sich beim lokalen Händler nach der Verfügbarkeit von Netzteilen im Lieferumfang. Unterstützt bis zu 50 W Ladeleistung mit PPS-kompatiblen Adaptern. Die tatsächliche Leistung kann variieren.

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