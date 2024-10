Night Heroes: Neue Xiaomi Masterclass supported by Leica mit internationalen Fotografen / Eine fotografische Reise zu Ehren der Protagonisten der Nacht mit der Xiaomi 14T Serie

Xiaomi

Xiaomi präsentiert die neue Edition der Xiaomi Masterclass supported by Leica, die sich den Night Heroes widmet. In dieser Masterclass kommen einige außergewöhnliche, weltbekannte Fotografen zusammen, die ihre kreative Vision mit der Leistung der neuesten Xiaomi 14T Serie, die gemeinsam mit Leica entwickelt wurde, vereint haben.

Die Fotografen Holly Marie Cato, Tabea Magdalena Martin und Fabien Echochard erkundeten das nächtliche Umfeld durch die Objektive der Xiaomi 14T Serie und fingen die wahren "Helden" der Nacht ein: Momente, Orte und Menschen, die aus der Dunkelheit hervortreten.

"Wir freuen uns, mit Fotografen und so talentierten visuellen Geschichtenerzählern zusammenzuarbeiten, um die außergewöhnlichen Funktionen der Xiaomi 14T Serie hervorzuheben. Wir hoffen, Fotografen auf der ganzen Welt zu inspirieren, neue kreative Möglichkeiten mit unseren gemeinsam mit Leica entwickelten Geräten zu erkunden", so ein Xiaomi Sprecher.

Holly Marie Cato, bekannt für ihren dokumentarischen und emotionalen Ansatz, nutzte das Xiaomi 14T Pro, um die nächtlichen Straßen der Stadt zu erkunden und die verborgene Energie und das Leben zwischen den Lichtern der Stadt einzufangen. Tabea Magdalena Martin, Expertin für Kunst- und Mode-Fotografie, interpretierte die Nacht als Leinwand, auf der sie mit Licht malte. Gleichzeitig hielt der Straßenfotograf Fabien Echochard mit seinem einzigartigen Stil Momente urbaner Szenen fest.

"Das Fotografieren bei Nacht bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, aber ich liebe es, mit meiner Xiaomi 14T Serie an Orte in der Stadt zurückzukehren und diese zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten weiter zu dokumentieren", sagt Holly-Marie Cato. "Ich möchte sehen, was die Stadt mir erzählen will".

Die neue Xiaomi 14T Serie definiert die Möglichkeiten der mobilen Fotografie neu, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank der fortschrittlichen Technologie besticht jede Nachtaufnahme durch Schärfe, Kontrast und Farbgenauigkeit, sodass Fotografen auch unter den schwierigsten Bedingungen außergewöhnliche Bilder erstellen können.

Diese Staffel der Xiaomi Masterclass, unterstützt von Leica, bietet Profis und Amateuren eine einmalige Gelegenheit, die Techniken der Nachtfotografie direkt von den Meistern zu erlernen und die Dunkelheit als Quelle kreativer Inspiration zu entdecken.

Weitere Informationen zu den Online- und Präsenz-Veranstaltungen der Xiaomi Masterclasses sind in Kürze auf den sozialen Kanälen von Xiaomi zugänglich. Folgen Sie der Xiaomi Masterclass Website sowie Social Media, um keine Informationen zu verpassen:

