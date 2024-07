ADAC SE

Pilot gestartet: ADAC SE und Nui Care erproben digitalen Pflege-Assistenten

München

Für einen begrenzten Zeitraum bietet der ADAC allen Mitgliedern Unterstützung bei der häuslichen Pflege an. Im Rahmen eines Pilotprojektes, das zunächst bis voraussichtlich Januar 2025 geplant ist, erhalten pflegende Angehörige und Pflegebedürftige mit ADAC Mitgliedschaft kostenfreien Zugang zur Nui Care Pflege App. Der sogenannte ADAC Pflege-Assistent wird im Rahmen der Kooperation von ADAC SE und der Nui Care GmbH erprobt.

Die Nui Care App liefert Nutzerinnen und Nutzern verlässliche Informationen, beantwortet ihre Fragen rund um die häusliche Pflege und hilft bei der Organisation des Pflegealltags. Hinter dem digitalen Assistenten steht ein Team von Pflegeexpertinnen und -experten auch für persönliche Beratungen zur Verfügung. Den ADAC Zugang in der App "Nui Care: Pflegende Angehörige" können Nutzer zunächst bis Januar 2025 nach kostenfreiem Download im App Store und bei Google Play erhalten.

Wachsender Bedarf: Immer mehr Menschen pflegen

Eine aktuelle Umfrage des ADAC zeigt, dass bereits heute rund drei Millionen ADAC Mitglieder in die Pflege von Angehörigen involviert sind, davon sind mehr als eine Million als Hauptverantwortliche für die Pflege tätig. Vor diesem Hintergrund testet der ADAC im Rahmen des Piloten den ADAC Pflege-Assistenten für ADAC Mitglieder, die an der Pflege von Angehörigen beteiligt sind, z.B. weitere Familienmitglieder, aber auch Freunde oder Nachbarn. Im Anschluss an die sechsmonatige Testphase wird der ADAC prüfen, inwieweit ein solches Angebot fortgesetzt werden kann.

Sascha Coccorullo, Leiter Strategie, New Business & Research bei ADAC SE: "Ein Pflegefall in der Familie kann jeden treffen. Mit dem ADAC Pflege-Assistenten stehen wir unseren Mitgliedern auch in dieser Situation zur Seite und bieten ihnen umfassende Unterstützung bei der häuslichen Pflege. Gemeinsam mit unserem Partner Nui Care kommen wir so unserem erklärten Ziel einen Schritt näher: Eine Zukunft, in der pflegebedürftige Menschen auch im hohen Alter auf einem würdevollen Niveau leben können und in der Angehörige neben Beruf, Familie und Hobbys eine liebevolle und qualitativ hochwertige Pflege gewährleisten können."

App und Experten unterstützen bei der Pflege zuhause

Die Pflege App von Nui Care wurde von technischen Experten gemeinsam mit pflegenden Angehörigen entwickelt und adressiert speziell die Herausforderungen des häuslichen Pflegealltags. Die App liefert pflegenden Angehörigen alle relevanten Informationen, beantwortet ihre individuellen Fragen und begleitet sie Schritt für Schritt. Zum Beispiel werden wertvolle Hilfen geboten, wenn es darum geht, Leistungen zu beantragen, einen Pflegeplan zu erstellen oder Pflegehandgriffe zu erlernen. Bei zusätzlichen Fragen stehen außerdem die Pflege-Expertinnen und -Experten von Nui Care für persönliche Beratung zur Verfügung. Über einen integrierten Service-Bereich können sich ADAC Mitglieder Leistungen von geprüften Dienstleistern hinzubuchen, die sie im Pflegealltag entlasten können. Die Nui Care GmbH arbeitet mit etablierten Partnern aus dem Pflegebereich zusammen, wie Landhausküche von apetito, IhreApotheken.de und Pflegewächter (mit kostenfreier Beratung und Hilfe bei abgelehnten Anträgen der Pflegebegutachtung für den Pflegegrad).

Markus C. Müller, CEO der Nui Care GmbH: "Wer Angehörige pflegt, muss viel organisieren und koordinieren. Bürokratische Hürden und der Mangel an Beratungsangeboten erschweren diese Aufgabe. Gemeinsam mit der ADAC SE möchten wir dies ändern und pflegende Angehörige umfassend im Pflegealltag unterstützen - digital mit der Nui Care App, im Rahmen des ADAC Pflege-Assistenten aber auch persönlich durch die Nui-Experten. Denn die Pflege von Angehörigen ist immer auch ein emotionales Thema, das vor allem von menschlicher Zuwendung, Empathie und Nähe geprägt sein sollte."

Nui Care unterstützt pflegende Angehörige seit 2019 mit der Nui App. Neben der ADAC SE kooperiert Nui Care mit der AOK Bayern, der DAK-Gesundheit und der Allianz Private Krankenversicherung.

ADAC Stiftung engagiert sich seit Jahren für Hilfebedürftige

Dabei ist Hilfe für Pflegebedürftige für den ADAC nicht neu - seit vielen Jahren bietet die ADAC Stiftung mit Unterstützung der ADAC Unfallversicherung individuelle Hilfe für Betroffene nach einem Unfall. Zum Start des ADAC Pflege-Assistenten spendet die ADAC SE für jeden Download der Nui Care Pflege App mit gültiger ADAC Registrierung 1,00 Euro an die ADAC Stiftung für ihre Einzelfallhilfe sowie weitere 1,00 Euro an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zur Erforschung der Belastungen von pflegenden Angehörigen. Dieses Unterstützungsprogramm ist bis zum 30. September 2024 aktiv, mit einem Spendenziel von insgesamt 20.000 Euro.

Über die Nui Care GmbH

Die Nui Care GmbH wurde 2018 von Markus C. Müller und Christian Ehl in München gegründet. Das Unternehmen unterstützt pflegende Angehörige mit der Nui-App und persönlichen Beratungsleistungen. Die mobile Anwendung ist damit die führende hybride Plattform für pflegende Angehörige. Ziel ist es, Pflegenden alle relevanten Informationen aus einer Hand zu liefern, ihnen Zugang zu allen ihnen zustehenden Leistungen zu ermöglichen und sie bei der Organisation und Umsetzung des Pflegealltags zu unterstützen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 20 Mitarbeitende und kooperiert mit der Allianz Private Krankenversicherung, der ADAC SE und der AOK Bayern sowie der DAK-Gesundheit. Weitere Informationen unter www.nui.care.

Über die ADAC SE

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

