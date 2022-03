ADAC SE

ADAC Fahrzeugwelt erweitert Leasing-Angebot: Polestar 2 ab 399 Euro pro Monat verfügbar

Bild-Infos

Download

München (ots)

ADAC SE bietet Polestar 2 Varianten mit 78kWh Batterie und hoher Reichweite an

Leasingraten für ADAC Mitglieder deutlich unter Marktniveau

Kurze Lieferzeiten, exklusiver Rückgabeschutz und Sonderkündigungsmöglichkeit für ADAC Mitglieder

Das Privatleasingprogramm der ADAC SE bleibt "unter Strom". Ab sofort sind Polestar 2 Long Range Single Motor und der leistungsstarke Polestar 2 Long Range Dual Motor mit Allradantrieb in der Fahrzeugwelt https://www.adac.de/fahrzeugwelt/ ab einer Leasingrate von 399 Euro pro Monat verfügbar.

Die Modellvarianten mit 78 kWh Batterie und einer Reichweite von bis zu 540 Kilometer (Herstellerangabe gemäß WLTP) weisen damit gegenüber dem durchschnittlichen Marktniveau einen deutlichen Preisvorteil auf. ADAC Mitglieder profitieren außerdem von besonders kurzen Lieferzeiten. Als Leasinggeber und strategischer Partner kooperiert die ADAC SE bei der Fahrzeugwelt mit der Mobility Concept GmbH.

Rückgabeschutz von 300 Euro immer inklusive

Exklusiv enthalten sind für ADAC Mitglieder bei allen Angeboten der ADAC Fahrzeugwelt ein Kilometer-Leasingvertrag mit ADAC geprüften Vertragsbedingungen, eine Sonderkündigungsmöglichkeit bei Schicksalsschlägen, sowie ein umfassender Rückgabeschutz, bei dem Rückgabeschäden von insgesamt bis zu 300 Euro bereits abgedeckt sind. Die Online Bestellung über die ADAC Fahrzeugwelt erfolgt vollständig digital innerhalb weniger Minuten.

"Mit dem limitierten Angebot sprechen wir weitere Kundensegmente unter den ADAC Mitgliedern an und adressieren die unterschiedlichen Erwartungen hinsichtlich Fahrleistung und Reichweite", so Markus Groiß, verantwortlicher Geschäftsführer für die ADAC Fahrzeugwelt. "Es freut uns besonders, dass wir den Clubmitgliedern neben den exklusiven ADAC-Vorteilen den momentan besten Preis am Markt und besonders kurze Lieferzeiten anbieten können."

Begonnen haben die Polestar Vorteilsangebote der ADAC Fahrzeugwelt im Dezember 2021 mit dem Polestar 2 Standard Range Single Motor. Die beiden neuen Modellvarianten des Polestar 2 ersetzen das bisherige Angebot und bieten hinsichtlich Batteriegröße, Schnellladegeschwindigkeit, Antrieb und Reichweite ein optimiertes Paket für alle Nutzergruppen.

Der Polestar 2 ist ab sofort mit der großen 78 kWh Batterie und einer Leistung von 170 kW/231 PS als Long Range Single Motor verfügbar. Die Reichweite im WLTP-Zyklus steigt in dieser Version auf langstreckentaugliche 540 km (Herstellerangabe gemäß WLTP).

Der Polestar 2 Long Range Dual Motor verfügt über Allradantrieb mit zwei Motoren und 300 kW/408 PS Systemleistung. Ebenfalls mit der großen 78 kWh Batterie ausgestattet, erzielt diese Version sportwagenähnliche Fahrleistungen und nach Herstellerinformationen eine WLTP-Reichweite von 480 km (Herstellerangabe gemäß WLTP).

Beide Modelle laden mit bis zu 155 kW an DC-Schnellladesäulen in nur 35 Minuten von 10 Prozent auf 80 Prozent bzw. in dieser Zeit eine Reichweite von bis zu 378 km nach (Herstellerangabe gemäß WLTP).

Hochwertige Ausstattung in allen Modellvarianten inkludiert

Alle Varianten beinhalten bereits die Ausstattungspakete Plus und Pilot und somit eine Wärmepumpe, ein Panoramaglasdach und sicherheitsrelevante Assistenzsysteme. Optional können sich ADAC Mitglieder für verschiedene Außenfarben, einen Satz Polestar Winterkompletträder, eine Versicherung oder die Heimlieferung entscheiden.

Die monatlichen Leasingraten des Polestar 2 bei 24 Monaten Laufzeit und 10.000 km Jahresfahrleistung in der Übersicht:

Long Range Single Motor: 399 Euro*

Long Range Dual Motor: 439 Euro*

Probefahren können ADAC Mitglieder das neue Elektrofahrzeug an einem der acht Polestar Standorte, den sogenannten Polestar Spaces, in ganz Deutschland. Dort erfolgt auch eine ausführliche Einweisung in die modernen Fahr- und Assistenzsysteme.

Produktangebot:

Unter https://www.adac.de/fahrzeugwelt/fahrzeuge/?make=polestar sind beide Varianten des Polestar 2 zu finden.

Sämtliche Angebote der ADAC Fahrzeugwelt finden Sie unter: https://www.adac.de/fahrzeugwelt.

* Alle Raten inkl. MwSt. inkl. Anzahlung in Höhe des aktuellen BAFA-Umweltbonus (inkl. Innovationsprämie) von 6.000 Euro. Der jeweilige Herstelleranteil ist bereits in der Leasingrate berücksichtigt. Für optionale Leistungen fallen zusätzliche Kosten an. Als Leasinggeber und strategischer Partner agiert die Mobility Concept GmbH, Oberhaching. Mobility Concept betreibt das Privatleasing-Angebot im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 26 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.

Original-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell