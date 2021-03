Klépierre Management Deutschland GmbH

Markus Schwarting neuer Head of Leasing bei Klépierre

Duisburg (ots)

Markus Schwarting (32) steigt am 1. März als neuer Head of Leasing bei Klépierre ein. Er wird in dieser Funktion die Märkte Deutschland und Niederlande verantworten und ist Mitglied des jeweiligen nationalen Management Teams. In seiner Verantwortung wird die Ausarbeitung und Umsetzung der Vermietungsstrategie des Portfolios liegen, zu welchem ikonische Center wie die Centrum Galerie Dresden oder Hoog Catharijne in Utrecht zählen.

Schwarting arbeitete in unterschiedlichen Positionen sechs Jahre lang bei der ECE Marketplaces GmbH & Co.KG, zuletzt im International Key Account Leasing Team.

Über Klépierre

Als einer der führenden Investoren und Betreiber von Shoppingcentern in Europa vereint Klépierre Kompetenz in den Bereichen Entwicklung, Vermietung, Immobilien und Asset Management. Insgesamt heißt Klépierre ca. 1,1 Mrd. Shoppingcenter-Kunden in 12 europäischen Ländern pro Jahr willkommen. In Deutschland werden jährlich ca. 35 Millionen Kunden in den Einkaufszentren der Klépierre-Gruppe begrüßt, unter anderem im Boulevard Berlin, in der Centrum Galerie Dresden sowie im Forum Duisburg.

Zum Stichtag 31.12.2020 beläuft sich der Portfolio-Wert des Unternehmens auf ca. 21,9 Mrd. Euro. Klépierre hält eine Mehrheitsbeteiligung an Steen & Strøm (56,1 %), dem marktführenden Eigentümer und Betreiber von Shoppingcentern in Skandinavien. Das Unternehmen ist ein Real-Estate-Investment-Trust und als Aktiengesellschaft an der Euronext Paris gelistet sowie in folgenden Indizes enthalten: CAC Next 20, EPRA Euro Zone und GPR 250. Als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit führt Klépierre das GRESB-Ranking weltweit an; außerdem ist das Unternehmen A-gelistet bei CDP und in folgenden Ethik-Indizes enthalten: DJSI World and Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 und World 120. Mit den vorgenannten Auszeichnungen und Initiativen bekennt sich Klépierre proaktiv zur Nachhaltigkeit und dem Kampf gegen den Klimawandel.

