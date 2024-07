RWB PrivateCapital Emissionshaus AG

RWB sammelt über 200 Mio. Euro bei Privatanlegern ein

Oberhaching

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, der Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, hat mit dem Dachfonds RWB International 8* insgesamt 201 Millionen Euro bei über 9.100 Privatanlegern eingesammelt. Diese konnten sich ab 5.000 Euro einmalig bzw. ab 50 Euro mit einem monatlichen Ratensparplan an der achten Generation der Fondsserie beteiligen. Der RWB International 8 ist damit einer der bisher volumenstärksten Publikumsfonds der RWB und sammelte mehr Geld ein als die letzten vier Fonds aus der International-Serie. Im Vergleich zum Vorgänger-Fonds International VII* (mit 115 Millionen Euro Fondsvolumen) konnte das Platzierungsergebnis deutlich gesteigert werden.

Der Fokus des RWB International 8 liegt auf Private-Equity-Fonds des Lower Mid-Market Buyout-Segments in Nordamerika und Europa. Weitere Investitionen in etablierten Volkswirtschaften der Anlageregion Asien/Pazifik sind ebenso vorgesehen. 51 Private-Equity-Fonds befinden sich bis dato im Portfolio. Diese Fonds sind bereits eine Reihe von Beteiligungen eingegangen und haben in mehr als 250 Unternehmen investiert. 13 der Beteiligungen wurden bereits wieder veräußert. Dabei wurde ein durchschnittlicher Verkaufsmultiplikator von 3,15x erzielt (vor Abzug von Zielfonds- und Dachfondskosten).

"Private Equity wird als Beimischung für das Portfolio von Privatinvestoren immer interessanter. Das zeigt auch die sehr gute Platzierung bei unserem International 8", sagt Nico Auel, Geschäftsführer der RWB Partners GmbH (Vertriebsgesellschaft der RWB). "Der International 8 ist einer der volumenstärksten Dachfonds aus unserem Hause, was zeigt, dass das Anlagekonzept sowohl bei unseren Vertriebspartnern als auch bei den Privatkunden gut ankommt. Immer mehr Anleger suchen nach sicherheitsorientierten und ertragreichen Anlageformen, die im aktuellen Zinsumfeld funktionieren und ebenso für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet sind. Private Equity ist eine langfristige Strategie, die Privatanlegern genau das bieten kann."

9. Generation der International-Serie bereits im Vertrieb

Nach der erfolgreichen Schließung der achten Fondsgeneration können sich Anlegerinnen und Anleger ab sofort am Private-Equity-Dachfonds MPE International 9* beteiligen. Die Mindestanlagesumme beträgt 5.000 Euro bei Einmalanlage und 50 Euro bei einem monatlichen Ratensparplan. Nach dem sicherheitsorientierten Dachfondsprinzip beteiligen sich Privatanleger dabei an einer Vielzahl institutioneller Private-Equity-Zielfonds und somit an hunderten Unternehmen verschiedener Länder und Branchen.

Der MPE International 9 fokussiert sich wie auch seine Vorgänger auf Zielfonds im Bereich Lower Mid-Market in Europa und Nordamerika. Bislang stehen 13 jeweils stark überzeichnete Zielfonds fest, die bereits erste Unternehmensbeteiligungen eingegangen sind.

"Wir halten den Lower Mid-Market für das attraktivste Segment bei Private-Equity-Investitionen", sagt Nico Auel. "Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft und Beschäftigungsmotor. Hier gibt es zahlreiche Unternehmen, die bereits stark am Markt sind, bei denen es aber noch viel Potenzial gibt, um die Wertschöpfung zu steigern. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns genau auf dieses Segment spezialisiert haben."

Das unabhängige Ratinghaus DEXTRO Group Germany hat den MPE International 9 mit AA ("Gute Qualität") bewertet. Das Hamburger Analysehaus G.U.B. Analyse vergibt die Note A ("Sehr gut").

Seit 25 Jahren führend im Bereich Private Equity für Privatanleger

Im Jahr 2024 feiert die RWB ihr 25-jähriges Bestehen. 1999 erhielten Privatanleger erstmals einen zielgruppengerechten Zugang zu Private Equity. Das Unternehmen RWB wurde damals mit dem Ziel gegründet, die Anlageklasse als wichtigen Baustein für den privaten Vermögensaufbau zu etablieren. Das Jubiläum steht daher auch für ein Vierteljahrhundert Private Equity für Privatanleger.

"Seit 25 Jahre sind wir als Spezialist für Private Equity nun am Markt. Finanz- und Eurokrise, Corona, zuletzt Inflation und Ukrainekrieg, unsere Strategien mussten sich in turbulenten Zeiten bewähren. Mit dieser Erfahrung können wir unseren Investoren auch in Zukunft äußerst robuste, sicherheitsorientierte Konzepte anbieten, die sich auch dann stabil entwickeln und ein hohes Renditepotential versprechen, wenn sich das wirtschaftliche Umfeld ändert", kommentiert Norman Lemke, Vorstand und Mitgründer der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. "Unsere bereits vor einem Vierteljahrhundert entwickelte Vision, auch Privatanlegern einen erstklassigen Zugang zu Private Equity zu ermöglichen, trifft dabei heute auf ein gesellschaftliche Akzeptanz, die uns in den kommenden Jahre viel Rückenwind geben wird."

Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment. Mehr unter: www.rwb-ag.de

Rechtlicher Hinweis

Bei dieser Information handelt es sich um eine Werbemitteilung. Beachten Sie, dass der Vertrieb jederzeit eingestellt bzw. widerrufen werden kann. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und die Anlagebedingungen zur MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente werden in deutscher Sprache von der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching, zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten und können unter https://www.rwb-ag.de/int9eingesehen sowie heruntergeladen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter www.rwb-ag.de/rechtliche-angaben.

Risikohinweis

Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis des Fonds gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Der Fonds ist eine illiquide Anlage (eingeschränkt handelbar) und birgt neben Chancen auf Erträge auch Risiken, zu denen unter anderem das wirtschaftliche Risiko der Zielunternehmen/Zielfonds, das Risiko unbekannter Zielfondsinvestitionen und das Risiko einer verzögerten Auszahlung gehören. Eine vollständige und abschließende Schilderung ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt (dort unter Kapitel L. "Risiken") zu entnehmen.

