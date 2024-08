PETA Deutschland e.V.

In der Gewalt von Aliens: PETA macht mit VR und Künstlicher Intelligenz Situation von Tieren beklemmend nachvollziehbar

"When They Came For Us" - immersive Experience jetzt kostenlos verfügbar

Norfolk, Va. / Stuttgart / Hamburg (ots)

Kann ein von Außerirdischen gefangener Spieler seine Entführer in unter sieben Minuten überzeugen, ihm die Freiheit zu schenken? Darum geht es in PETAs sozialer Simulation " When They Came For Us". Die innovative Experience hält den Usern einen Spiegel vor und zeigt ihnen ihren eigenen Speziesismus auf - die fälschliche Annahme, die eigene Spezies wäre allen anderen überlegen und hätte das Recht, frei über sie zu verfügen. In dem immersiven Rollenspiel wird der Spieler von furchteinflößenden Kreaturen entführt, die den Menschen als minderwertig ansehen und sich berechtigt fühlen, ihn nach Belieben für ihre Zwecke auszubeuten. Der User ist gezwungen, für seine Freiheit zu argumentieren. Dank innovativer KI- und VR-Technik entsteht ein intensiver Zweier-Dialog mit einem Alien, der abhängig von den Aussagen des Spielers antwortet. Jedes Gespräch ist einzigartig, die Anzahl der möglichen Ergebnisse unbegrenzt. Die Experience für die Virtual-Reality-Brillen Meta Quest 2 & 3 steht ab sofort kostenlos zum Download im Quest Store bereit.

"Mit unserem immersiven Rollenspiel wollen wir einen Impuls geben, über unseren Umgang mit Tieren nachzudenken und den veganen Lebensstil als einfache Möglichkeit für positive Veränderung kennenzulernen", so Christian Coslar, Marketing- und Kreativchef bei PETA Deutschland. "Das Leid, dem fühlende Lebewesen in der Tierindustrie jeden Tag ausgesetzt sind, können wir uns kaum vorstellen. Deshalb haben wir eine vergleichbare Situation durch VR und KI für Menschen erlebbar gemacht. Der Unterschied ist nur, dass die User dabei unversehrt bleiben - im Gegensatz zu den Milliarden Tieren weltweit, für die die gezeigten Umstände kein Spiel, sondern bittere Realität sind."

Hinter der Konzeption und Realisierung steht die Technologieagentur Demodern. PETA und Demodern hatten bereits 2018 das visionäre und preisgekrönte Echtzeit-Virtual-Reality-Experiment "Eye to Eye" gemeinsam umgesetzt.

KI-Integration: Stimmensteuerung und einzigartige Gaming-Erfahrungen

Das immersive Erlebnis und Geschehen in "When They Came For Us" wird von den Spielern ausschließlich durch ihre Stimme gesteuert, wobei die Antworten des Aliens durch den Einsatz der neuesten ChatGPT-4o-Version in Kombination mit einer Vektor-Datenbank generiert werden. Diese wegweisende Technologie ermöglicht ein dynamisches und individuelles Spielerlebnis, da die KI auf komplexe Weise auf die Argumente der Teilnehmenden reagiert. So entsteht eine besondere Dialogtiefe, die jedes Gespräch personalisiert und somit unendlich viele Spielverläufe und Resultate zulässt. Durch die VR-Brille finden sich die Spieler direkt im Inneren des außerirdischen Raumschiffes wieder und können sich dem Alien in einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht stellen.

Über PETA

PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein - eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden. PETAs Ziel ist es, das Mitgefühl für Tiere zu stärken, Tierquälerei zu stoppen und Tierrechte zu etablieren, um jedem Tier zu einem besseren Leben zu verhelfen. PETA USA ist mit über 6,5 Millionen Unterstützern die weltweit größte Tierrechtsorganisation. Weitere Partnerorganisationen sind neben Deutschland in Asien, Australien, Frankreich, Großbritannien, Indien und den Niederlanden tätig. 2024 begeht PETA Deutschland das 30-jährige Jubiläum.

Über Demodern

Demodern ist Deutschlands am häufigsten ausgezeichnete Agentur für kreative Technologien und eine der führenden Innovationsagenturen Europas. Das 2008 von Kristian Kerkhoff und Alexander El-Meligi gegründete Unternehmen entwickelt kommunikative Lösungen für das digitale Zeitalter und begleitet internationale Unternehmen, deren Marken und Produkte von der strategischen Beratung bis zur operativen Umsetzung. Das Leistungsspektrum reicht von Spatial Computing bzw. immersiven Augmented-Reality-, Virtual-Reality- und Mixed-Reality-Erlebnissen über KI-Anwendungen, Webtechnologien und interaktive Installationen bis zur Entwicklung von Metaverse-Plattformen. An den Standorten Köln und Hamburg arbeiten rund 70 Digitalexperten für Kunden wie Nike, IKEA, SAP, SNIPES, Roland Berger, PwC, Ergo, Beiersdorf und BMW/MINI.

Druckfähige Motive zur Experience stehen hier zum Download zur Verfügung. Einen Videotrailer finden Sie hier.

Weitere Informationen:

Whentheycameforus.de

PETA.de

Demodern.de

