Telonic GmbH als Emerging Partner of the Year EMEA 2025 von Rapid7 ausgezeichnet

Köln (ots)

Die Telonic GmbH, eines der führenden IT-Systemhäuser in Deutschland, wurde vom US-amerikanischen Cybersicherheitsunternehmen Rapid7 mit dem renommierten "2025 Emerging Partner of the Year EMEA" Award ausgezeichnet. Diese Ehrung unterstreicht das außergewöhnliche Wachstum und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen.

Rapid7 ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur erweiterten Risiko- und Bedrohungserkennung. Die Auszeichnung würdigt insbesondere das Engagement der Telonic GmbH für innovative Sicherheitslösungen, die den gemeinsamen Kunden einen ganzheitlichen Schutz bieten. Bereits im Vorjahr erhielt Telonic die Auszeichnung "Partner of the Year Germany" und baut damit seine Position als strategischer Sicherheitspartner weiter aus.

Starke Partnerschaft für mehr Sicherheit

Telonic ist Teil des Rapid7 PACT Programms, das kürzlich umfassend aktualisiert wurde. Dieses Partnerprogramm bietet spezialisierte Schulungen, ein modernisiertes Partnerportal und maßgeschneiderte Engagement-Modelle zur Stärkung der Zusammenarbeit. Durch die Teilnahme am PACT-Programm kann Telonic innovative Sicherheitslösungen bereitstellen und Unternehmen dabei unterstützen, ihre Angriffsfläche effektiv zu kontrollieren.

"Diese Auszeichnung durch einen unserer engsten Technologiepartner ist uns Ehre und Ansporn zugleich", erklärt Andreas Schlechter, Geschäftsführer der Telonic GmbH. "Unsere enge Zusammenarbeit mit Rapid7 ermöglicht es uns, unseren Kunden erstklassige, automatisierte und orchestrierte Lösungen für Prävention, Detection und Response bereitzustellen."

Sicherheit mit lokalem Support

Ein entscheidender Vorteil der Partnerschaft zwischen Telonic und Rapid7 ist die Integration der Rapid7-Technologie in das Telonic Bodyguard-Programm. Der Support wird dabei direkt von Telonic geleistet, während die leistungsfähigen Sicherheitslösungen von Rapid7 im Hintergrund agieren. Durch diesen Managed Service profitieren Kunden von einer leistungsstarken IT-Sicherheitslösung mit einem kompetenten, lokalen Ansprechpartner.

Mit dieser erneuten Auszeichnung bekräftigt Telonic ihre Rolle als IT-Sicherheitsanbieter.

Über Telonic GmbH

Die Telonic GmbH mit Sitz in Köln gehört zu den führenden IT-Systemhäusern Deutschlands. Seit 1979 entwickelt die Telonic maßgeschneiderte Netzwerklösungen für Unternehmen und Organisationen nahezu aller Branchen. Der unabhängige Spezialist kombiniert Hard- und Software führender Technologieanbieter auch mit eigenen Entwicklungen, um leistungsstarke und sichere IT-Infrastrukturen für Kunden zu schaffen.

Mit über 180 Mitarbeitenden bietet Telonic ein umfassendes Leistungsspektrum - von Consulting, Projektmanagement und Logistik, über die Implementierung bis hin zu kundenspezifischen Managed Services.

Als familiengeführtes Unternehmen bleibt die Telonic der Mission treu: IT-Infrastrukturen intelligenter, sicherer und effizienter zu gestalten - mit Technologie, die Menschen und Unternehmen optimal verbindet.

