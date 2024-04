Technogym

Technogym Ecosystem: Offene Plattform integriert Geräte zahlreicher Marken

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire)

Technogym präsentiert auf der FIBO 2024 in Köln seine neueste Innovation TECHNOGYM CHECKUP und unterstreicht damit einmal mehr die strategische Bedeutung seiner offenen Plattform TECHNOGYM ECOSYSTEM. Die einzigartige KI-basierte Plattform integriert Geräte verschiedener Marken, und mehr als 140 Softwareanwendungen und Apps

Im Laufe der Jahre hat Technogym ein einzigartiges Ökosystem aus vernetzten, smarten Geräten, Software, Apps, künstlicher Intelligenz, On-Demand Trainingsinhalten und Tech Services entwickelt. Das System ermöglicht Betreiber:innen, jeden Aspekt der Gym-Erfahrung ihrer Mitglieder vollständig zu personalisieren - vom Vorabcheck über die Erstellung des Trainingsprogramms bis hin zum Follow-Up. Dadurch wird die Erfahrungen der Mitglieder optimiert und der ROI des Unternehmens dank steigender Aktivität und Kundenbindung sowie Upselling und Sekundäreinnahmen maximiert. Darüber hinaus passt der KI-basierte Technogym Coach alle Trainingsprogramme laufend individuell an und sorgt damit für hohe Motivation und beste Ergebnisse. Das Unternehmens-Marketing profitiert von innovativer Profilerstellung auf deren Basis attraktive Treuekampagnen durchgeführt werden können.

Das Technogym Ecosystem ist eine offene Plattform, die bereits genutzte Softwareanwendungen (z.B. Mitgliedschaftssoftware, Marketingplattformen, Tools zur Körperanalyse und -Beurteilung), Fitnessgeräte beliebiger Hersteller, Zahlungsmethoden (Apple Pay, Google Pay, Stripe, Visa, Mastercard und andere) sowie Verbraucher-Apps und Mobilgeräte nahtlos integriert. Dadurch genießen Fitness-, Gesundheits- und Sportbegeisterte ein reibungsloses und hyperpersonalisiertes Trainingserlebnis.

Neue Technogym Checkup Assessment Station auf der FIBO 2024

Der brandneue Technogym Checkup, der in das Technogym Ecosystem integriert ist und auf der FIBO 2024 vorgestellt wird, ist der ultimative Access Point für das Technogym Ecosystem. Der KI-basierte Technogym Checkup legt den Grundstein für ein personalisiertes und zielgerichtetes Trainingsprogramm auf Basis individueller körperlicher und funktioneller Parameter, inklusive Fortschrittsverfolgung und angepasster Trainingsprotokolle. Beim Technogym Checkup werden Körperzusammensetzung, Kraft (aus Aktivitäten an den Kraftgeräten im Technogym Ecosystem), Gleichgewicht, Mobilität und kognitive Fähigkeiten jedes einzelnen Trainierenden analysiert. Anschließend werden alle Daten in der Wellness Age Metrik zusammengeführt, und der Technogym Coach - die künstliche Intelligenz, die das gesamte Ökosystem vereint - schreibt effektive Trainingsprogramme vor, die sich mit der Zeit anpassen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380495/Technogym_Ecosystem_FIBO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653712/Technogym_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/technogym-ecosystem-offene-plattform-integriert-gerate-zahlreicher-marken-302109578.html

Original-Content von: Technogym, übermittelt durch news aktuell