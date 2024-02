Telonic GmbH

Kölner Netzwerkspezialist Telonic expandiert in die USA: Service für Niederlassungen deutscher Firmen

Network, Security und Analytics gehen in Zeiten der Globalisierung über Landesgrenzen

Das deutsche Systemhaus Telonic, Spezialist für Planung, Aufbau und Betrieb hochsicherer Unternehmensnetzwerke, expandiert mit einem großen Schritt und hat eine Niederlassung in den USA eröffnet. Damit folgt das Unternehmen dem wachsenden Bedarf durch eine globalisierte Wirtschaft, bei der Landesgrenzen keine Bedeutung mehr im sicheren und störungsfreien Betrieb von IT-Infrastrukturen haben: "Viele unserer Firmenkunden aus Deutschland betreiben seit Jahren Vertriebs- oder Produktionsstandorte in den USA, andere haben in den letzten Jahren dort Unternehmen gekauft und möchten aufgrund der engen Zusammenarbeit in der Bundesrepublik und Europa auch mit uns als Single Point of Contact in den USA arbeiten. Daher haben wir uns entschlossen, dort auch als Unternehmen präsent zu sein und lokalen Service und Support bieten zu können und das Prozedere rund um die Abrechnung von Diensten und Waren mit der neu gegründeten Telonic Systems Inc. zu erleichtern", sagt Andreas Schlechter, der das Familienunternehmen in der zweiten Generation leitet.

Drei-Säulen-Konzept bringt Sicherheit in die USA

Telonic arbeitet in Deutschland mit einer Vielzahl von Unternehmen und übernimmt die Planung und den Aufbau von IT-Unternehmensnetzwerken sowie deren laufende Wartung und Überwachung auf Probleme. Dazu arbeitet das Team mit speziellen Hard- und Softwareherstellern aus der ganzen Welt zusammen, die mit einem Blick auf die Zukunft ausgewählt werden. Drei Kernbereiche sind dabei entscheidend für performante und sichere Lösungen: Network, Security und Analytics. "Wir haben das Drei-Säulen-Konzept - das bei uns für volle Sicherheit steht - vor Jahren entwickelt und auch eine Vielzahl dazu passender Werkzeuge wie beispielsweise unsere Security Action Platform Humboldt. Neben dem Aufbau der Infrastruktur und deren Absicherung ist vor allem die Analyse der Netzwerk-Lebensadern ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, um bei Störungen oder Attacken schnellstens für unsere Kunden reagieren zu können", sagt Andreas Schlechter. Ein eigenes SNOC - Security Network Operation Center - wird dazu zentral in Köln betrieben und sorgt rund um die Uhr für die volle Sicherheit und Integrität der Kundennetzwerke rund um den Globus.

US-Niederlassung im Bundesstaat Washington

Die amerikanische Niederlassung von Telonic sitzt in Graham nahe der größten Stadt im Nordwesten der Vereinigten Staaten, Seattle, im Bundesstaat Washington. Seattle ist nicht nur der Produktionsstandort des Flugzeugherstellers Boeing, sondern auch das wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Zentrum der Region des Pazifischen Nordwestens. Die Leitung von Telonic Systems Inc. übernimmt Shaun Roy, der sich als IT-Experte und Netzwerkadministrator einen Namen gemacht hat. "Shaun Roy kennt die Herausforderungen genau, die durch europäische und US-amerikanische Standorte entstehen und kann unseren Kunden mit US-Niederlassung daher den optimalen Service bieten", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic.

Die Telonic GmbH ist ein führendes IT-Systemhaus mit Spezialisierung auf NSA: Network, Security und Analytics stehen für die entscheidenden Bereiche einer IT-Infrastruktur, die performant aufgebaut und höchstmöglich abgesichert sein sollte.

Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen in Familienbesitz und betreut Organisationen und Firmen in nahezu allen Branchen - von Verwaltung, Bildungs- und Gesundheitswesen, Industrie und Logistik über Versicherungswesen bis hin zu weltweit agierenden Konzernen. Durch Partnerschaften mit verschiedenen Technologieführern liefert Telonic innovative Hard- und Software-Lösungen.

Neben der herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte von der Logistik bis zur Implementierung und ist Partner für Full Managed Services. Ein eigenes Security Network Operation Center (SNOC) sichert rund um die Uhr Kundennetzwerke ab.

