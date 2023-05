Schulzentrum Marienhöhe gGmbH

Erasmus + Schule: Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt akkreditiert

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Das Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt nimmt als akkreditierte Schule am Erasmus-Programm der EU teil. Im Rahmen von Erasmus+ finden Austauschprogramme, Fortbildungen und Reisen für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer statt. Als akkreditierte Schule erhält das Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt Fördergelder für die Umsetzung sogenannter Mobilitätsmaßnahmen mit Partnerschulen in der EU. Aktuelle Austauschländer der Privatschule mit Gymnasium, Realschule, Grundschule und Internat sind Frankreich, Spanien und Finnland.

Über das Schulzentrum Marienhöhe:

Das Schulzentrum Marienhöhe ist eine staatlich anerkannte Schule in freier kirchlicher Trägerschaft und wird von über 780 Schülerinnen und Schülern aus dem Raum Darmstadt und den umliegenden Landkreisen besucht. Im angegliederten Internat auf dem Schulcampus wohnen zusätzlich 40 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis ca. 21 Jahren aus Deutschland sowie dem europäischen und nichteuropäischen Ausland. Die Grundlage von Bildung und Erziehung am Schulzentrum Marienhöhe ist das christliche Menschenbild.

Weitere Informationen sind unter www.marienhoehe.de erhältlich. Für ein persönliches Kennenlernen empfehlen sich die jährlichen Infotage des Schulzentrums Marienhöhe.

Original-Content von: Schulzentrum Marienhöhe gGmbH, übermittelt durch news aktuell