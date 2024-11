Straubinger Tagblatt

Trump-Zölle

Straubing (ots)

Die Wirtschaftswelt von heute ist so eng verflochten, dass die US-Zölle der Schneeball sind für eine Lawine von Problemen weltweit. Es klingt martialisch, aber es geht wirklich um einen Handelskrieg. Trumps Botschaft: Die USA und er ganz allein wollen der Welt sagen, wie es zu laufen hat. Kann sein, dass er nur wieder einen "Deal" für irgendetwas will, Erpressung bleibt es allemal. Der Kapitalismus dieser Art ist eiskalt, denn seine Regeln gelten nur solange, wie es dem eigenen Vorteil nützt. (...) In der Theorie sollte es doch so sein, dass Konkurrenz die Tüchtigen belohnt und den Fortschritt unterstützt. Wenn Trump Ernst macht, wird sich die Welt in neue Blöcke einteilen, wo jeder schaut, wo es ihm am besten geht und wo vielleicht neue Freunde sind, mit denen man dann seine Geschäfte macht.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell