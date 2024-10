Straubinger Tagblatt

Nur Sparen ist auch keine Lösung

Straubing (ots)

Christian Lindner (FDP) weiß auch schon, wo das Geld verschwendet wird - natürlich bei den Sozialausgaben. Das ist zwar die bekannte Polemik gegen die Schwächeren, aber in einem Punkt hat er Recht: Wenn mehr Menschen zur Arbeit gehen, statt vom Bürgergeld zu leben, haben alle etwas davon - Ausgaben gespart und Einnahmen erhöht. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will der Wirtschaft dafür lieber mit Subventionen auf die Sprünge helfen, aber Lindner und Scholz sind dagegen, auch wenn der Rest der konkurrierenden Welt genau das macht. (...) Weil eine Vermögenssteuer für wenige Superreiche mit Lindners FDP nicht zu machen ist, werden also die Ausgaben zurückgefahren werden müssen. Wenn aber auch notwendige Investitionen am Spardiktat scheitern, dann geht nicht nur die Ampel kaputt, sondern das ganze Land.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell