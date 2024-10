Straubinger Tagblatt

Polizisten und Retter brauchen mehr Rückendeckung von der Politik

Straubing (ots)

Im Schnitt sind Polizeibeamte im vergangenen Jahr 290-mal Opfer von Angriffen geworden. Am Tag! (...) Deshalb brauchen die Polizisten und Retter noch mehr Rückendeckung der Politik, der Justiz und der gesamten Gesellschaft. (...) Wir müssen zu einem neuen Miteinander finden und die Spirale der Dauerempörung und -gereiztheit, die dazu führt, dass jeder direkt auf der Zinne ist, durchbrechen. Es reicht außerdem nicht, Gesetze zu verschärfen. Gewalt gegen Polizisten und Co. muss zeitnah geahndet werden und die Strafe auf dem Fuße folgen. Dazu aber müssen Staatsanwaltschaften und Gerichte erst einmal in die Lage versetzt werden.

