Straubinger Tagblatt

Auch die Banken müssen Maßnahmen gegen Geldautomatensprenger ergreifen

Straubing (ots)

Allerdings bleiben auch die Geldhäuser in der Pflicht. Sie müssen weiter an den Sicherungsmaßnahmen arbeiten, zu denen sie sich verpflichtet haben. Die niederländische Kreditwirtschaft hat ihre Automaten so präpariert, dass die Geldscheine im Falle einer Sprengung durch Einfärben oder Verkleben unbrauchbar gemacht werden. Außerdem werden Automaten nachts ausgeschaltet. Der Rechtsstaat ist dabei, seiner Verantwortung nachzukommen, auch durch eine verbesserte grenzübergreifende Polizeikooperation. Bei den Banken gibt es noch Luft nach oben.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell