Vorsicht mit Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung

Das bringt uns schließlich zu der generellen Frage, ob die Menschen in Deutschland mehr oder weniger arbeiten sollten. Fakt ist, dass die Deutschen im europäischen Vergleich mit durchschnittlich 34,7 Wochenstunden an drittletzter Stelle liegen; nur in Dänemark und in den Niederlanden wird noch etwas weniger gearbeitet. Allein diese Gegenüberstellung lässt schon den Schluss zu, dass man mit Forderungen nach Verkürzung der Arbeitszeit vorsichtig sein sollte. Denn eines ist klar: Die Wettbewerbsschwäche der deutschen Wirtschaft im internationalen Vergleich hängt auch damit zusammen. Der deutsche Arbeitnehmer ist nicht um so viel produktiver als seine Kollegen anderswo, so dass diese Lücke an Arbeitszeit durch höhere Effektivität ausgeglichen werden könnte.

