Renault Financial Services Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Renault Financial Services: Neuer Telematik-Tarif in der Autoversicherung

Renault Financial Services bietet gemeinsam mit dem Kooperationspartner Verti Versicherung AG einen neuen Telematik-Tarif in der Renault Autoversicherung an.

"Telematik" als Begriff setzt sich aus den beiden Wörtern Telekommunikation und Informatik zusammen. Im Bereich der Autoversicherung kann ein Versicherungsnehmer mit Abschluss eines Telematik-Tarifs seinem Versicherer erlauben, auf seine Fahrdaten verschlüsselt zugreifen zu dürfen. Die Erfassung der Daten erfolgt nicht über den Versicherer, sondern datenschutzkonform über einen externen, unabhängigen Technologie-Dienstleister.

Dort wird anhand von der Bewertung des Brems-, Beschleunigungs- und Kurvenverhaltens sowie der Einhaltung der vorgegebenen Geschwindigkeit ein Score-Wert zu jeder Fahrt ermittelt. Jede Fahrt mit dem dazugehörigen Score-Wert kann vom Kunden eingesehen werden. Dokumentiert der Score-Wert eine umsichtige Fahrweise, rabattiert der Versicherer den Versicherungsbeitrag.

Das sind die Kundenvorteile des neuen Telematik-Tarifs von Renault Financial Services:

- 5 Prozent Rabatt auf die individuelle Versicherungsprämie zum Versicherungsbeginn

- Bis zu 15 Prozent Rabatt für das zweite Versicherungsjahr, basierend auf dem Gesamt-Score-Wert des ersten Versicherungsjahres

- Einkaufsgutschein in Höhe von 30 Euro bei Registrierung spätestens 14 Tage nach Fahrzeugzulassung in der CaReward-App und einem Gesamt-Score-Wert von mindestens 98 im ersten Quartal

- Einfacher Abschluss bei allen teilnehmenden Renault Autohäusern in Deutschland

Weitere Informationen zum Telematik-Tarif von Renault Financial Services: https://www.renault.de/aktuelle-versicherungsangebote.html

Über Verti

Die Verti Versicherung AG ist Deutschlands zweitgrößter Kfz-Direktversicherer. Das 1996 gegründete Unternehmen zählt mehr als eine Million Bestandspolicen. Verti beschäftigt etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptfirmensitz in Teltow bei Berlin sowie am 2018 neu gegründeten Standort in Vaterstetten bei München. Verti ist seit 2015 Teil der MAPFRE Gruppe und firmierte bis 2017 als Direct Line. Ausgehend vom Prämienvolumen ist MAPFRE unter den Top 15 der größten Versicherungsgruppen in Europa. Verti ist die weltweite Digitalmarke von MAPFRE. Seit 2018 ist Verti Namensgeber einer der modernsten Veranstaltungsstätten Europas: der Verti Music Hall in Berlin.

Über Renault Financial Services

Als Renault Bank 1947 gegründet, ist Renault Financial Services ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (Mobilize Financial Services), die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Renault Financial Services vertreibt ihre Produkte über die Automobilhändler der Marken Renault und Alpine. Neben Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services für Kunden des markengebundenen Automobilhandels wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht. Als "Renault Bank direkt" ist RCI Banque Deutschland seit 2013 unter renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet die RCI Versicherungs-Service GmbH Versicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.de an. Unternehmenssitz ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

www.renaultfs.de | www.rcibanque.de | www.rci-versicherungs-service.de

