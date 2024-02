Straubinger Tagblatt

Kraftwerksstrategie

Straubing (ots)

(...) So, wie die deutsche Energiepolitik konstruiert ist, führt freilich an diesem Konzept kein Weg mehr vorbei, wenn die Stromversorgung gewährleistet sein soll. Für die Bürger bedeutet dies, dass sie mit hohen Strompreisen leben müssen, sei es wegen der notwendigen Kraftwerkskapazitäten oder dem sündteuren Ausbau der Stromnetze für den Stromtransport von Nord nach Süd. Ihnen bleibt lediglich die Hoffnung, dass eines sehr fernen Tages, wenn all die Investitionen getätigt und abgeschrieben sind, der Strom aus Wind und Sonne dann wirklich so günstig ist, wie Klimaminister Robert Habeck (Die Grünen) stets behauptet.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell