Bei Judenhass-Parolen müssen Unis an die Kette gelegt werden

Antisemitismus ist leider Teil der gesellschaftlichen Realität in Deutschland. Es passiert viel, viele Menschen im Land engagieren sich im Kampf gegen den Hass. Die Hochschulleitungen aber gehen derweil offenbar nicht mit der nötigen Härte gegen Antisemitismus in ihren Häusern vor. Anders sind die mahnenden Stimmen aus der Regierung nicht zu deuten. Die einzige Antwort kann nur sein, die Selbstbestimmung der Universitäten zu beschneiden, wenn sie zum Kampf gegen Judenhass nicht in der Lage sind - oder es aus einem falschen politischen Selbstverständnis heraus nicht sein wollen.

