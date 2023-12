Straubinger Tagblatt

Deutsche Bahn - Netze und Züge endlich trennen

Straubing (ots)

Das undurchsichtige und teure Firmengeflecht muss radikal vereinfacht werden. Da springt die Ampel mit ihrem Vorhaben, die Infrastruktursparte abzuspalten, aber unter dem Dach der Bahn zu belassen, nicht weit genug. EU-Regeln sehen die Trennung von Netzen und Zügen vor, was sinnvoll ist. Denn so kann sich ein Konzern darum kümmern, dass Schienen, Bahnhöfe und Stellwerke in Ordnung sind. Dafür wird er von seinen Kunden bezahlt. Je mehr Störungen, desto weniger Geld gibt es. Funktionieren die Gleise, kommt der Zug pünktlich. Seltsam, dass das ausgerechnet ein FDP-Verkehrsminister nicht begreifen will.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell