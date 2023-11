Straubinger Tagblatt

Beitrittsverhandlungen mit Ukraine sind ein Signal in dunklen Zeiten

Straubing (ots)

Vor Russlands Invasion hatte die Ukraine keine Chance auf eine EU-Mitgliedschaft, bis heute hat das Land noch viel Arbeit vor sich in Sachen Korruptionsbekämpfung und Rechtsstaatlichkeit. Das wird Jahre dauern, der Prozess ist zudem komplex. Trotzdem ist es richtig, mit den Gesprächen bald zu beginnen. Russlands Angriffskrieg machte aus der nächsten Erweiterungsrunde eine geopolitische Angelegenheit. Will die Gemeinschaft weltweit mehr Gewicht erhalten, ist der Beitrittsprozess auch eine Chance. Und ohnehin bedeutet die Entscheidung nicht, dass der Staat in der Folge auch automatisch aufgenommen wird. Vielmehr ist es zunächst eine politische Geste der Solidarität und darf als wichtiges Signal in dunklen Zeiten verstanden werden

