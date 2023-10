Straubinger Tagblatt

Für Habecks Industriestrategie fehlt das Geld

Straubing

So einleuchtend das auch ist, was Habeck vorstellt: Das alles kostet Geld. Geld, das durch Steuereinnahmen nicht gedeckt ist, sondern durch Kreditaufnahme finanziert werden müsste. Damit aber stößt er bei Finanzminister Christian Lindner, der an der schwarzen Null festhalten will, auf wenig Verständnis. So wird sich die Ampel darüber im Klaren werden müssen, was ihr wichtiger ist: ein an den Zukunftserfordernissen orientierter, notwendiger Umbau der Wirtschaft oder ein ausgeglichener Haushalt. Lindner dürfte sich schwertun, sich Habecks Logik zu entziehen.

