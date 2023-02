Straubinger Tagblatt

Ein Renten-Wumms muss her

Angesichts der demografischen Entwicklung, da ist der Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, zuzustimmen, muss über Wege nachgedacht werden, wie die vielen Babyboomer, die nun an der Schwelle zum Renteneintritt stehen, einen größeren Beitrag zur Stabilisierung des Systems leisten können. Auch das Aufreger-Thema Beamtenpensionen dürfte in der Rentendebatte wohl wieder in den Fokus rücken. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für die heutige Ungleichbehandlung schwindet immer mehr. Allerdings sollte niemand glauben, dass durch eine Einbeziehung der Beamten mit ihrer im Schnitt höheren Lebenserwartung in die gesetzliche Rentenversicherung auf einen Schlag deren Probleme gelöst werden.

