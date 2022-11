Straubinger Tagblatt

Scholz kam doch zur richtigen Zeit nach China

Die Reise fällt aber auch in eine Zeit, in der es mehr denn je der Unterstützung Chinas bedarf, um den derzeit gefährlichsten geopolitischen Konflikt der Welt beizulegen: den Krieg in der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich derart in seinen brutalen Angriff auf das Nachbarland verrannt, dass es bis hin zum Atomschlag kaum mehr eine Eskalationsstufe gibt, die noch unmöglich erscheint. Tatsächlich dürfte der chinesische Machthaber Xi im Moment einer der wenigen Politiker sein, die noch mäßigend auf Putin einwirken können. Sowohl politisch als auch wirtschaftlich verfügt er über ein gehöriges Maß an Einfluss. Ein offenes Wort zwischen Scholz und Xi allein zur Ukraine rechtfertigt damit jede einzelne Flugmeile, die der Kanzler nach Peking zurückgelegt hat.

