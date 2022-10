Straubinger Tagblatt

Zwischen Merz und Söder sind die Fronten geklärt

Die Rollenverteilung zwischen Merz und Söder ist damit klar: Der eine steht als Kanzlerkandidat der Union bereit, falls die Ampel in Berlin vorzeitig auseinanderbrechen sollte, und der andere führt mit seinem Freistaat als "Gegenmodell" zu Rot-Grün-Gelb die Opposition der B-Länder im Bundesrat und in der öffentlichen Meinung an. Selbst wenn Söder es noch mal wissen wollen sollte, gegen den selbstbewussten Sauerländer Merz käme er in einem neuen Kandidatenduell nicht an. Dafür genießt Merz - anders als Laschet - auch in den Reihen der CSU zu viel Sympathien.

