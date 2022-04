Diamant Fahrradwerke

Diamant tauscht Schrottkarren gegen E-Bikes

Neue Kampagne animiert mit einer provokativen Aufforderung zum Pendeln mit dem Rad

4 weitere Medieninhalte

Hartmannsdorf (ots)

Die Lage ist ernst, aber gerade dann darf man auch mal Spaß haben. Das ist der Ansatz des Fahrradherstellers Diamant für seine neue Kampagne. Das Ziel ist klar: Mehr Menschen animieren, viele tägliche Wege mit dem Rad zu erledigen. Dabei reicht es vielleicht auch nicht, das Auto einfach öfter stehen zu lassen. Zu groß bleibt die Versuchung, es eben doch wieder zu nehmen. Für den kalten Entzug empfiehlt Diamant daher, das Auto gleich ganz abzugeben.

"Aus Schrott wird Diamant"

Am 11. April 2022 startet die Kampagne und läuft zunächst vier Wochen bis zum 9. Mai 2022. In dieser Zeit sucht Diamant nach Freiwilligen, die ihr altes Auto gegen ein neues Diamant E-Bike eintauschen wollen. Bis zu zehn Bewerber:innen können so ein E-Bike von bis zu 4.000 bekommen, wenn sie ihr altes Auto von einer Schrottpresse vernichten lassen. Diamant begleitet diesen Prozess und zeigt so, wie befreiend und faszinierend sich dieser Moment anfühlen kann.

Ein Stück jener Schrottkisten bleibt aber erhalten. Diamant nimmt das Material und fertigt daraus individuelle Erinnerungsstücke für die Besitzer:innen. Das eigenwillige Logo des deutschen Traditionsherstellers ziert seit jeher die Front von jedem Diamant-Rad. An den eingetauschten E-Bikes wird diese Plakette aus dem Material der verschrotteten Autos gefertigt sein. Die Räder werden so gleichzeitig zum Unikat und zu einem sehr persönlichen Symbol für den mobilen Wandel der Teilnehmer:innen.

Bewegt seit 1885: Die Diamant Fahrradwerke sind die älteste noch bestehende Fahrradproduktion in Deutschland. Seit 137 Jahren steht Diamant für Bewegung, die begeistert. Das Unternehmen wählt deshalb einen kreativen, emotionalen und dennoch entschiedenen Ansatz für eine wichtige Botschaft: Die Lage ist ernst - fahr Rad.

Original-Content von: Diamant Fahrradwerke, übermittelt durch news aktuell