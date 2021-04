Tourismus Württembergisches Allgäu (TWA)

RadReiseRegion Naturschatzkammern startet in die erste Saison

Mit Radgenuss durchs Allgäu

Wangen im Allgäu (ots)

Sattgrüne Wiesen vor schneebedeckten Alpengipfeln - diese Kulisse bleibt mit Sicherheit in Erinnerung. Traumhafte Ausblicke und spannende Einblicke gepaart mit jeder Menge Genuss, versprechen die 13 neuen Panoramarundtouren der RadReiseRegion Naturschatzkammern, die das Württembergische Allgäu für Radtouristen aufgelegt hat. Das sonnenreiche Voralpenland in der Nähe zum Bodensee bietet ein ideales Revier für Fahrradbegeisterte. Hügelige Landschaften mit gemäßigten Steigungen wechseln sich mit weitläufigen, ebenen Regionen ab. Dazwischen laden idyllische Ortschaften und kleine Dörfer zum Entdecken ein. So lässt sich das Württembergische Allgäu hautnah erfahren.

Im Mittelpunkt stehen vor allem besondere Naturschätze des Allgäuer Erlebnisraumes, die die Touren thematisch prägen. So stehen beispielsweise "Alpenvorfreude", "Fürstliche Seen", "Bauernland" oder "Museen, Moor, mehr" zur Auswahl. Die Strecken führen vorbei an herrschaftlichen Anwesen, historischen Städten und Dörfern, Naturerlebnissen sowie an Bauern- und Kräutergärten. Die Touren sind zwischen 33 und 61 Kilometer lang, die Steigungen mal mäßig, mal knackig - so ist für Genussradler wie für ambitionierte Sportler die passende Runde dabei. Zahlreiche E-Bike-Verleih-Stationen sind vorhanden. Mit elektronischer Unterstützung werden so auch anspruchsvollere Touren problemlos gemeistert. Das Netz an Verleih- und Ladestationen, Werkstätten und Bett & Bike-Gastgebern ist optimal ausgebaut. Die Strecken sind sehr gut ausgeschildert und zum Teil auch mit Bus und Bahn erreichbar. Um das Angebot weiter zu professionalisieren, wird derzeit die Zertifizierung des Radangebots durch den ADFC angestrebt.

Eine kostenlose Radkarte mit Kurzbeschreibung der Touren und den jeweiligen Daten, wie Länge und Höhenprofil, liegt in den Tourist-Informationen des Württembergischen Allgäus aus. Zusätzlich ist das Angebot der RadReiseRegion Naturschatzkammern auf www.radreiseregionallgaeu.de abrufbar.

