Straubinger Tagblatt

Großbritannien - Letzte Chance für die Tories

Straubing (ots)

Wenn die Partei von Winston Churchill und Margaret Thatcher überhaupt eine Zukunft haben will, muss sie sich jetzt zusammenraufen und schnell hinter einem Kandidaten versammeln, der keine radikalen Marktideologien verfolgt, sondern auch in der Mitte des politischen Spektrums vermittelbar ist. Neben Rishi Sunak - der allerdings an der Parteibasis unpopulär ist, weil er dazu beigetragen hatte, Boris Johnson zu stürzen - käme dafür auch Penny Mordaunt infrage (...). Sollten sich die Konservativen dagegen für eine Rechtsaußenkandidatin wie die ehemalige Innenministerin Suella Braverman oder gar wieder für Johnson entscheiden, haben sie ihr eigenes Schicksal besiegelt. Sie dürften dann nach der Wahl nur noch ein Schattendasein als radikale Splitterpartei führen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell