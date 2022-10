Straubinger Tagblatt

Cannabis-Legalisierung: Hoffentlich geht das gut

Es wäre naiv, davon auszugehen, dass mit der Legalisierung alle Probleme gelöst sind. Die Niederlande sind zwar nicht ganz vergleichbar, doch auch dort wollte man den Schwarzmarkt dichtmachen und für "sauberes Zeug" sorgen. Die Ampel-Experten sollten deshalb genau hinschauen, was in anderen Ländern schiefläuft und was klappt. Denn Deutschland braucht neben Alkohol und Tabak keine weitere legale Droge, die für enorme gesundheitliche Probleme sorgt. Sollte sich nach einer Weile zeigen, dass die Freigabe nicht funktioniert, muss die Politik sie auf den Prüfstand stellen.

