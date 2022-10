Straubinger Tagblatt

Ukraine-Krieg - Musks Plan ist gar nicht so abwegig

Straubing (ots)

Es wird irgendwann darüber zu reden sein, wie der Krieg beendet werden kann. Je länger er sich hinzieht, desto mehr dürfte die nahezu bedingungslose Solidarität des Westens auf eine harte Probe gestellt werden. Es dürfte der Zeitpunkt kommen, an dem die Europäer Zugeständnisse von Kiew verlangen. Und dann könnte das, was Elon Musk vorschlägt, so oder ähnlich auch von Diplomaten vorgelegt werden. Denn klar ist: Wer auch immer im Kreml das Sagen hat - er wird die Krim niemals wieder herausrücken und nicht auf Donezk und Luhansk verzichten.

