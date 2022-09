Straubinger Tagblatt

Die Authentizität von Robert Habeck provoziert

Straubing (ots)

Robert Habeck hat aber noch etwas getan, was bei den Kollegen Neid und Eifersucht erweckt. Er hat sich in der Politik die eigene Sprache und die eigene Haltung bewahrt. Was viele provoziert, ist die Tatsache, dass er seine Authentizität regelrecht zu zelebrieren scheint. Er verweigert sich den Rollenerwartungen, denen viele seiner Kollegen so dienstfertig zu genügen suchen. Die gestanzten, allzu glatten Formulierungen, die auf alles immer und sofort eine Meinung haben, lehnt er ab. Er ist der Gegentyp zu Friedrich Merz, der in den Talkshows zu allen Fragen immer sofort eine Antwort parat hat. Wie aus der Pistole geschossen - und das auch noch, ohne nachzudenken!

