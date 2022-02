Straubinger Tagblatt

Künast-Urteil könnte wegweisend sein

Straubing (ots)

Das Bundesverfassungsgericht hat nun in aller Deutlichkeit gesagt, dass man die Betroffenen ernst nehmen und deren Würde schützen muss. Dass die Meinungsfreiheit dort aufhört, wo es die Persönlichkeitsrechte von Menschen beschneidet. Es könnte ein wegweisendes Urteil gegen die Hemmungslosigkeit übler Zeitgenossen sein, die sich in der Anonymität austoben und verstecken. "Hass ist keine Meinung" - so kommentierte Renate Künast den Spruch aus Karlsruhe. Gut, dass die Hüter der Verfassung das auch so sehen.

