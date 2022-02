Straubinger Tagblatt

Die EU-Taxonomie ist ein unglaubwürdiger Kuhhandel

Straubing (ots)

In Wirklichkeit handelt es sich bei der jetzt vorliegenden Einstufung in die Taxonomie um einen Kuhhandel. Denn natürlich verdienen weder Gas noch Atomkraft, mit einem Öko-Siegel versehen zu werden. Es wäre vielmehr der richtige Schritt von der Kommission gewesen, im Sinne der Glaubwürdigkeit im Sachen Klimaschutz tatsächlich keine der beiden Energiequellen in ihren Kriterienkatalog aufzunehmen. Erlaubt wären sie sowieso auch ohne Nachhaltigkeitsstempel weiter. Nur hätte man ohne politische Förderung keine zusätzlichen privaten wie öffentlichen Finanzen in veraltete Technologien oder Unternehmen gelenkt.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell