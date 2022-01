Straubinger Tagblatt

Ukraine-Konflikt

Straubing (ots)

Nach Wochen der Diplomatie ist eine Annäherung noch immer nicht in Sicht. Zwar wird von Russland und vom Westen die Dialogbereitschaft beteuert, doch Deeskalation sieht anders aus: Großbritannien hat Abwehrwaffen an die Ukraine geliefert, während Moskau das scharf kritisiert und gestern ein großes Marinemanöver angekündigt hat.

Man will dem Westen zeigen, dass man entschlossen und wozu man militärisch in der Lage ist. Umso wichtiger ist, dass sich Deutschland darüber klar wird, was es bereit ist, für die Ukraine zu riskieren. Das fortwährende Gerede von einem hohen Preis, den eine Invasion für Russland hätte, wäre überzeugender, wenn Deutschland sich in Sachen Nord Stream 2 klarer positionieren und helfen würde, dass sich die Ukraine verteidigen kann.

