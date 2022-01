Straubinger Tagblatt

Bundespräsident - Grüne Ampel für Steinmeier

Straubing (ots)

Dem Bundespräsidenten ist es zu gönnen, dass er die Chance bekommt, richtig zu zeigen, was er drauf hat. Ein Großteil seiner Amtszeit war durch Corona bestimmt. Er hat sich in der Pandemie um den Zusammenhalt der Gesellschaft bemüht. Doch wirklich entfalten konnte er sich nicht. Darum ist es richtig, ihm fünf weitere Jahre zu geben, die hoffentlich nicht von Corona dominiert werden, und in denen er die Gelegenheit hat, an seinem präsidialen Erbe zu arbeiten.

