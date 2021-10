Straubinger Tagblatt

Energiepreise - Der Stein der Weisen

Straubing (ots)

Die Politik wird Antworten finden müssen, wenn sie eine gesellschaftliche Krise verhindern will, die durch die kaum mehr tragbaren Belastungen für Bezieher niedriger Einkommen oder Hartz-IV-Empfänger entsteht. Wie man einen sozialen Ausgleich schaffen kann, ohne das Ziel Klimaschutz aus den Augen zu verlieren, das könnte sich zum Stein der Weisen entwickeln. Denn wie man Entlastungen so konstruiert, dass sie nicht kontraproduktiv zu den zu erreichenden Klimazielen sind, wird noch viele Diskussionsrunden beschäftigen. Die im Gespräch befindliche Pendlerpauschale beispielsweise könnte zur Folge haben, dass sich an den emissionsträchtigen Fahrten nicht viel ändert.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell