Junge Union - Selbstkritik wäre angebracht

Es war eine ungewohnte Rolle, in der die Junge Union zum Deutschlandtag zusammengekommen ist. Das zeigte sich schon daran, dass sie sich mit Selbstkritik ziemlich schwertat. Und die wäre durchaus angebracht gewesen. Denn ein Jugendverband von der Größe der JU sollte sich schon fragen, ob auch er alles richtig gemacht hat, wenn so viele junge Menschen ihr Kreuz lieber bei der FDP und bei den Grünen machen. Und ob es nicht ein Zeichen mangelnder Durchsetzungskraft ist, wenn man nach der Wahl ältere Abgeordnete bitten muss, ihr Mandat nicht anzunehmen, statt vorher junge Kandidaten durchzubringen. Doch zu kritische Töne hat man in Münster nicht gerne gehört.

