Straubinger Tagblatt

Afghanistan-Einsatz - Typisch Angela Merkel

Straubing (ots)

Während sich in Afghanistan weiterhin dramatische Szenen abspielen, will sich Angela Merkel mit der Analyse des Einsatzes am Hindukusch Zeit lassen. Welche Fehler gemacht wurden, was anders hätten laufen müssen, das müsse nun in Ruhe geprüft werden, erklärte die Kanzlerin am Mittwoch im Bundestag. Aussitzen, abwarten, abperlen lassen - Merkel blieb sich auch in ihrer voraussichtlich letzten Regierungserklärung treu. Leider, denn Deutschland hat bei der Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes vieles, aber keine Zeit.

Was in Kabul passiert ist, könnte sich in Bamako, der Hauptstadt von Mali, und anderswo wiederholen. Schon deshalb ist es dringend angebracht, die Strukturen innerhalb der Regierung zu überprüfen und Konsequenzen zu ziehen. Wenn Außenminister Heiko Maas geschlafen hat, dann muss er sofort geweckt werden und nicht erst in ein paar Wochen oder Monaten. Wenn Meldungen des BND nicht ankamen, Befehlsketten bei der Bundeswehr nicht funktionierten, dann muss das jetzt repariert werden und nicht später.

