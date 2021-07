Straubinger Tagblatt

Ende der Homeoffice-Pflicht - Zurück im Büro

Straubing (ots)

Das gemeinsame Arbeiten an einem gemeinsamen Platz schafft Raum für einen kollegialen Austausch, der sich über digitale Kanäle nur schwer simulieren lässt. Teamgeist und Kreativität entstehen immer noch dort am besten, wo Menschen tatsächlich zusammenkommen. Wo nach der Konferenz nicht gleich das Browser-Fenster geschlossen wird, sondern die Diskussionen erst richtig interessant werden. Wo man in der Kaffeeküche ein klärendes Gespräch führen kann, das am Telefon doch nur wieder verkrampft wird.

