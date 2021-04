Straubinger Tagblatt

#allesdichtmachen - Vom Umgang mit Meinungen

Es wird niedergemacht, bepöbelt, nicht mehr angehört - und am Ende ist das Gegenüber ein Ausgegrenzter. Als wäre es kein Mensch mehr, der es verdient hat, gehört zu werden. Ausgegrenzt von all jenen, die sich der eigenen Wahrheit so sicher sind, dass sie jeden Anstand, jede Empathie und jeden Respekt für andere Menschen einfach fahren lassen. Klar haben wir Meinungsfreiheit. Aber: Wie viel Anfeindung, wie viel Shitstorm erträgt jemand, der sich als Teil dieser Gesellschaft, dieses freiheitlichen Staates begreift? Und wie verhalten sich diejenigen, die sehen, was passieren kann, wenn man das vermeintlich Falsche sagt? Es ist jetzt an den Menschen in diesem Land, die an Differenzierung interessiert sind, dass die Meinungsfreiheit nicht zwischen zwei immer lauter werdenden und eifernden Polen aufgerieben wird.

