Straubinger Tagblatt

Soziale Ungleichheit - Corona ist auch ein Armutsvirus

Straubing (ots)

Ein reiches Land wie Deutschland darf sich nicht damit abfinden, dass jedes fünfte Kind in Armut leben muss. Es herrscht vielleicht nicht eine ganz so eisige soziale Kälte, wie oft beklagt wird. Doch dass Politik und Gesellschaft mehr gegen soziale Ungerechtigkeit tun müssen, zeigt sich in der Pandemie.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell