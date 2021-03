Straubinger Tagblatt

Stopp der Corona-Hilfen - Altmaier hat richtig gehandelt

Straubing (ots)

Kaum war die Auszahlung der Finanzhilfen für Firmen gestoppt, wurde es für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ungemütlich. Sofort hob scharfe Kritik an. Deutschland könne es einfach nicht und verkomme zur Lachnummer Europas, schallte es ihm aus den Reihen der FDP entgegen. Doch der Aufschrei geht an der Sache vorbei. Altmaier hat richtig entschieden. Denn was hätte es für einen veritablen Skandal gegeben, wenn bekannt geworden wäre, dass Betrüger mit dem Wissen des Wirtschaftsministers Hilfsgelder abzocken? Er konnte das nicht einfach laufen lassen, auch weil sich der CDU-Politiker dadurch womöglich rechtlich in die Bredouille gebracht hätte.

