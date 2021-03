Straubinger Tagblatt

Maskenaffäre - Schaden für die Demokratie

Straubing (ots)

Politische Verantwortung übernehmen. Für Fehler geradestehen. Das ist irgendwie aus der Mode gekommen, wie sich besonders in Corona-Zeiten zeigt. (...) Unter enormem Druck aus der eigenen Partei und der Fraktionsspitze hat der CDU-Mann Nikolas Löbel am Sonntag seinen Austritt aus der Unionsfraktion erklärt. Sein Mandat will er jedoch noch bis Ende August behalten. Noch ein halbes Jahr! Der CSU-Mann Georg Nüßlein scheint sogar anzunehmen, er könne den Rest der Legislaturperiode im Parlament und in seiner Fraktion bleiben. (...) Der angerichtete Schaden für die Demokratie ist gewaltig.

