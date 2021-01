Straubinger Tagblatt

Joe Biden - Hoffen auf den Neustart

Straubing (ots)

Hoffentlich hat Joe Biden die Kraft für einen wirklichen politischen Neustart. Auch außenpolitisch. Die Nato-Partner und die EU hoffen darauf. Doch sollte sich niemand etwas vormachen: Biden ist zwar bekennender Mulitlateralist, was auch seine ersten Dekrete dokumentieren. Dennoch wird es nach vier Jahren America First in Washington keine 180-Grad-Wende geben. In zu vielen Punkten haben die USA einfach andere Interessen als wir. Nicht zuletzt, wenn es um die Verteidigungsausgaben geht oder um die Stationierung von US-Truppen in Europa. Die Europäer sollten nicht darauf setzen, dass die Vereinigten Staaten ab jetzt wieder für sie die Kastanien aus dem Feuer holen.

